Luraschi: "Necesitamos que el Gobierno nos dé respuestas"

"Es una costumbre que aparentemente el gobierno ha tomado de hacer todo por decreto y deciden dar el aumento que a ellos les parece y no atado a las variables de aumento de precios, salario o inflación como se venía haciendo antes" comentó Luraschi en Radio QUIERO! 95.3, y explicó que el último aumento que dieron, del 6% para el mes de junio significa menos de mil pesos para las jubilaciones mínimas.

"Es muy poco, es muy poco. Sabemos que estamos en una emergencia pero la emergencia no la tenemos que pagar solamente nosotros. Vemos que otros sectores no están haciendo el mismo ajuste que le hacen a los jubilados. Vemos que no hay ajuste en la Cámara de Diputados, ni Senadores, ni en otros sectores que están ligados al Gobierno, tengan que esperar un decreto presidencial para que le den el aumento según el Gobierno crea que se merecen" sentenció el presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Casilda.

Consultado sobre el plan de lucha, Luraschi indicó que "mucho antes que yo sea Presidente del Centro, las reuniones de los distintos centros se dejaron de hacer. Creo que es hora de retomarlas. Además, en la creación del PAMI los Centros estaban en la Mesa del PAMI, los centros tenían voz y voto, pero desde que lo intervinieron no nos llamaron más.

Sobre el nuevo nombramiento en la Agencia Casilda del PAMI de Gabriel Bustamante, quien fuera secretario del senador Rosconi, Luraschi indicó que "tengo conocimiento que se empezó a reunir con algunos centros, pero a nosotros nunca nos llamó. Estamos esperando que nos llame así nos conocemos, le podemos plantear algunas cuestiones, y podemos intercambiar ideas para mejorar esta complicada situación en la que nos encontramos".

