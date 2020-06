En defensa de la producción y la República

A través de un comunicado de prensa, los diputados Juan Martín, Federico Angelini, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia, Jose Carlos Nuñez. Ximena García, Niky Cantard, Gonzalo del Cerro y Carolina Castets, sentaron su posición ante la situación que quedó visibilizada con Vicentín, que pone de manifiesto una postura del Gobierno Nacional que no estaría dentro de las normas constitucionales.

Los diputados indicaron que "expresamos nuestro pleno apoyo a un sector productivo estratégico como él agropecuario para el desarrollo del país y en particular en esta coyuntura donde todos los argentinos debemos hacer un gran esfuerzo para salir adelante después de la pandemia.

Nos preocupa mucho la ausencia de los diputados del Frente de Todos, que no participaron de la mesa de diálogo. En este caso particular, donde la provincia de Santa Fe y su propio entramado productivo se ve avasallado y amenazado, nos parece más importante que nunca trabajar juntos para defender lo nuestro.

Por eso queremos también destacar y celebrar particularmente los consensos arribados en el día de ayer con los demás diputados opositores respecto del caso Vicentin en particular. En ese sentido, coincidimos con los diputados del Bloque Federal en que no daremos quórum para tratar el proyecto del gobierno nacional de intervención y expropiación de la empresa Vicentín.

Más allá de las divergencias y las perspectivas particulares de cada uno, celebramos este diálogo maduro y tener puntos de acuerdo, entre ellos que la intervención no es sensata ni razonable, y que la expropiación no es el camino, por ende que no vamos a facilitar su tratamiento en el parlamento".

Del encuentro, por parte de la Mesa de Enlace, estuvieron miembros de Carsfe, CRA, Coninagro, Federación Agraria, Sociedad Rural y demás representantes de la ruralidad santafesina.