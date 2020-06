Recuerdan la obligatoriedad del uso de permisos para ingresar o salir del territorio santafesino

En el marco de la pandemia Covid-19 y ante el crecimiento de casos en territorio santafesino, la provincia intensifica el control en rutas, en especial, en aquellas que comunican con las zonas del país que presentan mayor circulación viral. En ese marco, el gobierno de santa Fe recuerda la obligatoriedad del uso de permisos para ingresar o salir de la provincia.

El mismo puede realizarse a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, denominada ‘Coronavirus Santa Fe’. En el caso de no contar con un smartphone, o que el mismo no sea compatible con dicha app, se podrá completar y descargar un formulario en la página web de la provincia.

“A partir del decreto N°543/20, todos los que circulen deben tener instalada en su celular la aplicación ‘Coronavirus Santa Fe’, que debe ser exhibida en los puestos de control, al igual que una declaración jurada firmada”, confirmó Osvaldo Aymo, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

En esa línea, el funcionario explicó: “Queremos tener trazabilidad; una georreferenciación de quienes transitan por la provincia”. E insistió: “Todas las personas que viajen tienen que tener la aplicación descargada, porque es la manera más eficaz de obtener datos, que son los que nos permiten adoptar las mejores medidas para enfrentar la pandemia”.

Mientras que, en el caso de los transportistas de carga, señaló que quienes se encuentran al volante “tienen que tener la aplicación nacional (Cuidar) y la de la provincia. Sobre todo, si el camionero viene a descargar en territorio santafesino, porque si en algún momento presenta sintomatología, a nosotros nos facilita la trazabilidad. Ese es nuestro objetivo”.

Cabe destacar que la aplicación ‘Coronavirus Santa Fe’ se encuentra, por el momento, sólo disponible para aquellos smartphones que cuenten con sistema operativo Android.

Por otro lado, en cuanto a la declaración jurada que deben exhibir los viajeros, Aymo indicó que, para completar dicho formulario, es necesario entrar a www.santafe.gov.ar e ingresar en la opción “Coronavirus”. Una vez allí, hacer click en “Viajes Interprovinciales” y completar el “Formulario DDJJ Viajes Interprovinciales”. Como último paso debe imprimirse el comprobante. O, directamente, haciendo click en: https://www.santafe.gob.ar/coronavirusweb/formulario_viaje_interprovincial

ACCESOS CUIDADOS

Asimismo, Aymo recordó que “de un total de 24 en límites interprovinciales en los que estamos presentes, en la autopista a Buenos Aires, en el peaje de General Lagos, y en la localidad de Florencia, en el límite con Chaco, seguimos llevando adelante el plan Accesos Cuidados, una iniciativa en la que la provincia ha sido precursora, porque se trata de una estrategia de identificación rápida en rutas de personas infectadas Covid-19”.

El protocolo de aplicación implica que, de manera aleatoria, quienes ingresen a territorio santafesino deberán responder un cuestionario, se les mida la temperatura y realice un test de anosmia (prueba de olfato). Ante cualquier caso sospechoso, se hará el hisopado correspondiente para la detección del Covid-19 en los puestos sanitarios instalados en el lugar.

Para cerrar, Aymo descartó la posibilidad de cerrar el tránsito con Buenos Aires o Chaco. “Eso es imposible. Tuvimos transportistas y personal de salud positivos, pero no se puede detener la actividad económica; no se puede desabastecer la provincia. Por eso le pedimos a las personas que salen del territorio santafesino que adopten los recaudos necesarios y que no se relajen cuando vuelvan. Apelamos a la responsabilidad personal”.

El gobierno de la provincia de Santa Fe dispuso la instalación de puestos de control en todo el territorio, con el objetivo de garantizar la circulación segura desde y hacia otros puntos del país. En el mapa que se encuentra a continuación, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe detalla los puestos de control y sanitarios creados en el marco de la prevención del Covid-19. Para acceder al mapa actualizado hacer click aquí.