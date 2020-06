Orciani: "Es una falta de respeto a todos los santafesinos"

En los últimos días se conoció que el Gobierno de Omar Perotti solicitó al Gobierno Nacional un préstamo de 4.600 millones de pesos, los que devolverá con intereses.

Al respecto, la diputada provincial Georgina Orciani, charló con Lalo Monje en Radio QUIERO! 95.3, e indicó que "No creo que encuentres a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, a algún santafesino que pueda dar con la lógica de este petitorio. Es un acto de negligencia, es más no sabría como caratularlo, porque pedir un préstamo de una deuda que la Nación tiene para con nosotros, y encima abonar una tasa de interés x dicho préstamo me parece una falta de respeto a todos los santafesinos".

"Si Nación le diera a Santa Fe lo que le corresponde, ese dinero podría ser volcado rápidamente a la obra pública, a la construcción de escuelas, o más puntualmente hoy, por los tiempos que nos toca vivir como argentinos, al mejoramiento y perfeccionar el sistema de salud que tenemos. Esto redundaría en beneficios para todos los santafesinos y santafesinas pero bueno, el gobernador optó por el pedido de un préstamo y por esto pagar una alta tasa de interés".

"Es preocupante porque estamos hablamos de arcas públicas, el dinero que nos pertenece a todos los santafesinos. Y más preocupante porque existe una connivencia entre el estado provincial y el estado nacional por permitir que se nos burle, el estado, en la cara. El Frente Progresista, durante todo su gobierno, tuvo un álgido reclamo por la vía judicial por esta deuda que la Nación tiene para con Santa Fe y con otras provincias. Ya es de notorio conocimiento todo el trámite judicial que se ha recorrido para que se reconozca esa deuda y una vez reconocida, falta la ejecución del pago. Pero, la verdad, que acudir a estos mecanismo con un pago de una tasa de interés parece por lo menos una burla" sentenció Orciani.

LEY DE TELETRABAJO

Sobre el proyecto de ley para regular el teletrabajo, la diputada provincial comentó que "desde el comienzo de la pandemia, como bloque de la Unión Cívica Radical, dentro del interbloque del Frente Progresista, hemos tenido agendas de trabajo y nos vimos en la imperiosa necesidad de tener que cambiar y adecuarnos a las nuevas normalidades que nos impuso la pandemia y una de ellas sin duda fue el teletrabajo".

Y agregó: "Hemos visto como tanto el sector público como privado ha acudido a las plataformas de Meet y Zoom para poder realizar su trabajo. Basta recordar por ejemplos a los docentes santafesinos como han prestado sus tareas, a los cuales envío mi solidaridad y un gran apoyo en este momento en que han hecho este parate virtual en medida de reclamo por apertura de las paritarias".

"Tanto el sector público como privado se ha volcado a las nuevas plataformas que permiten la conectividad y desde el bloque de la Unión Cívica Radical en conjunto con la diputada Distéfano y el diputado Pullaro hemos presentado este proyecto que pedimos la intervención del estado para la regulación del trabajo, como se puede decir, de forma remota o de homeoffice, es una medida que también se ha replicado en el Parlamento Nacional. Evidentemente es una necesidad que los legisladores tanto nacionales como provinciales hemos propuesto para obviamente tener un marco regulatorio a una actividad que ya se viene desarrollando" manifestó la diputada.

Consultada sobre el estado en que se encuentra el proyecto, Orciani indicó que "Se ha presentado y está en estudio de comisión. Esperemos que la legislatura en su conjunto acompañe esta iniciativa".

Escuchá la nota completa: