Poisson: "Todos los hisopados realizados por contacto estrecho del caso positivo dieron NEGATIVO"

La confirmación de un nuevo caso de Covid-19, conocida el pasado viernes por la tarde, movilizó a todo el arco médico local y se activaron los protocolos para dar respuesta inmediata y evitar que el virus siguiera avanzando sobre la población local.

Todas las personas consideradas como contacto estrecho de la paciente con Covid positivo, fueron aisladas, e hisopadas de forma inmediata. Pero con el correr de los días fueron llegando los resultados, y llamativamente todos fueron negativos.

El Dr. Gustavo Poisson, director médico del Sanatorio "Julián Moreno" de la Unión Obrera Metalúrgica, brindó detalles en "Subí que te llevo", el programa que conduce Lalo Monje en Radio QUIERO! 95.3.

"Por suerte vienen dando negativo todos los hisopados de las personas con contacto estrecho con la paciente que dio Covid positivo. Los tres casos pendientes que quedaban, entre ayer y hoy dieron negativos. Toda la comunidad médica está un poco desorientada. Lo que te puedo decir es que al marido de la paciente positiva, todavía no se le hizo la serología. Se dió que fue negativo pero hay que ver, porque a lo mejor tuvo contacto y se curó, entonces quedan las defensas, que es lo que se mide al hacer la serología. Si dan elevadas significa que él fue quien contagió a su conyugue y después de negativizó".

"Es todo un misterio, porque entró un camionero a Carreras e hizo un desastre, y acá no tenemos ni un contagio. Es más, de todos los contactos directos que teníamos, sospechamos sobre todo de una empleada nuestra que estaba asintomática y dio negativo. Así que llama la atención porque tuvo un contacto bien directo. Luego, cuando termine la cuarentena volveremos a hisopar a todos, por control, y ahí veremos lo que arrojan los nuevos resultados".

Con la aparición de este caso, las clínicas y sanatorios de la ciudad comenzaron a tomar medidas extraordinarias para brindar seguridad a sus pacientes y todo su plantel médico. En ese sentido, Poisson indicó que "En la clínica se mandó a hacer cuarentena a todo el personal de limpieza completo, y a tres o cuatro casos fuera del servicio de limpieza, que tuvieron contacto estrecho también en cuarentena. Todos esos casos fueron hisopados".

"La clínica volvió a fase uno, o sea, solamente se atienden urgencias y cirugías de urgencia, al ingreso se controla la temperatura, el lavado de mano con alcohol al 70% obviamente, con el rociador. Tanto el personal médico como no médico con las medidas de protección protocolares para Covid".

Sobre el funcionamiento de los consultorios externos, los que se encuentran a la vuelta de la Clínica, sobre calle Remedios de Escalada, el profesional contó que "se van a mantener normalmente abiertos y queda supeditado al profesional si quiere no atender. Casi todos los servicios se están atendiendo, más que nada las especialidades de mayor consulta, de todos los días, como clínica, cardiología, esas están funcionando normalmente".

Consultado sobre su experiencia como médico de trabajar en medio de una pandemia, el Dr. Poisson expresó que "como en una cena, la entrada la tuvimos con la gripe A, algo nos dejó eso. Esto no te lo esperas, te desconcierta un poco y sobre todo porque no estás preparado porque es algo nuevo, algo que por primera vez está pasando y sobre todo porque vas aprendiendo de tus errores sobre la marcha".

Y agregó que "la falta de circulación del virus en la zona hizo como que nos relajáramos terriblemente, y no tiene que ser así, porque todavía estamos en pandemia. Con este caso que dio positivo vuelve todo para atrás y debemos tomar las medidas de distanciamiento. No debemos relajarnos porque no pasó, no llegó todavía".

En cuanto a la cantidad de camas disponibles en nuestra ciudad, ante un pico de casos, el médico indicó que "Si esto se llega a complicar no va a haber cama que alcance. Nosotros en la UOM tenemos cinco respiradores, Primordial también tiene cinco, y el Hospital anda más o menos por ahí… Si se desborda no alcanzan para una ciudad como ésta. Nosotros podemos contener siempre y cuando tengamos contagios esporádicos. Pero si llega a ser una cosa masiva no, como pasó que desbordó a los países más importantes del mundo. Depende de nosotros de cuidarnos. La sanidad por ahora lo puede ir manejando".

