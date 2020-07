Piden crear una mesa de trabajo para encontrar soluciones al transporte

Se pretende conformar una mesa de trabajo conjunta con el ministerio de transporte de la nación, empresarios del sector, sindicatos, el ministerio de infraestructura y transporte provincial, intendentes y legisladores para diseñar una estrategia conjunta.

“Es el día número 27 de paro de transporte urbano de pasajeros durante 2020 en Rosario. Y ahora el problema se agrava también en la región. Esto, sin duda, genera un enorme perjuicio para los santafesinos porque los afecta directamente, ya que frente a la crisis que nos está dejando la pandemia, necesitan moverse y concurrir a sus puestos de trabajo. También es un daño directo a las pymes que se endeudan por gastos de transporte alternativo”, dijo el diputado Núñez.

En tanto, el legislador por Santa Fe afirmó que solicitará la urgente intervención del gobierno nacional en un conflicto que lleva meses. “Desde el Congreso Nacional, vamos a elevar al ministro de transporte de la Nación, Mario Meoni, una propuesta para crear una mesa de enlace con el sector empresarial de transporte de colectivos, sindicatos, el ministerio de infraestructura y transporte provincial, intendentes y legisladores”, sostuvo.

“Nos preocupa la pasibilidad del gobierno nacional y provincial. Sabíamos que el acuerdo paliativo que aplicaron hace semanas no era suficiente, y que el conflicto con los transportistas podría reanudarse. Sí queremos lograr una solución se requiere del esfuerzo de todos los actores con responsabilidades de gestión, nadie puede pretender eximirse, ni dejar de hacer su aporte”, agregó Núñez.

“Pareciera que se están excusando en vez de buscar soluciones viables. Hoy Osvaldo Miatello, secretario provincial de transporte, afirmó que el Estado no es un chiclé y que no se pueden estirar los fondos. En tanto, desde la Nación, no se aportan soluciones concretas, ni se da respuesta a las propuestas presentadas. Claramente, nadie quiere hacerse cargo”, añadió.

En consonancia con esto, el diputado nacional recordó que hace algunas semanas se presentó en el congreso nacional un proyecto donde solicitaba modificar el DNU que brinda a empresas que están en situación complicada la asignación del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) e incluye dentro de este a las empresas de transporte terrestre de pasajeros.

“Solicitamos como primera medida al poder ejecutivo nacional incluir dentro de los ATP a las empresas de transporte de pasajeros. Eso como medida al corto plazo. Pero también es necesario que arranquemos a dar la discusión en cuanto a la falta de equidad en la distribución de los subsidios al transporte en la Argentina. El federalismo se predica, pero también debe practicarse”, detalló.

“El transporte es un servicio esencial afectado por la cuarentena, los costos se incrementan, mientras los usuarios disminuyen drásticamente. Por eso creemos que quienes tomaron la decisión de implementar la cuarentena con esta severidad, siendo conscientes de las consecuencias que esta implicaría, tienen también la responsabilidad de encontrar soluciones”, finalizó el diputado nacional de Juntos por el Cambio, José Núñez.