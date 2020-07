Martín Montenovo: “Vine por tres meses y ya van 14 años”

El médico cirujano, Martín Montenovo, pasó por Radio QUIERO! 95.3, en la sección #CasildensesPorElMundo, donde recordó el inicio de este viaje que lo llevó a radicarse en los Estados Unidos hace ya 14 años.

“Viví en Casilda desde que nací, fui a la escuela en Casilda, y me fui a Rosario a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Me recibí, y me fui a trabajar a Buenos Aires. Siempre tuve la intención de viajar a Estados Unidos para capacitarme y aprender más. Vine por tres meses, la primera vez, y me ofrecieron instalarme por un año. Lo charlé con mi esposa, y dijimos: “no tenemos hijos, tengo 28 años, por qué no?” y entonces nos vinimos los dos para acá” recuerda sobre su llegada al norte del continente.

“Pensamos que en aceptar la oportunidad y no verla pasar, quizás era la única oportunidad que teníamos. Cuando llegamos y nos instalamos, nos brindaron todas las herramientas para que podamos ejercer y aprovechar nuestros conocimientos. Acá es muy diferente a la Argentina. Los médicos trabajamos full time en un solo lugar”.

“Vine por tres meses, después con mi esposa por un año, y hace pocos días cumplimos catorce años acá”.

“Hace cinco años que no voy a Casilda, y hace dos que vino mi familia para acá, así que teníamos los pasajes para viajar a Argentina en abril de este año, pero con todo lo que pasó tuvimos que suspender el viaje”.

Sobre la situación del Covid-19, Montenovo aclaró “yo no soy infectólogo, pero soy de usar el sentido común. No estoy de acuerdo con la forma en que se maneja la situación en Estados Unidos, y tampoco en cómo la están manejando en Argentina. El Covid es un virus altamente infeccioso, pero de baja letalidad. Solo deben tomar muchas precauciones quienes formen parte del grupo de riesgo”.

Martín se formó académicamente en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Medicina y pasó por reconocidas instituciones médicas en Argentina, como el Hospital de Agudos “Juan Fernández” de la ciudad de Buenos Aires, y también en los Estados Unidos como la University of Washington en Seattle, y ahora en Nashville, Tennese.

Escuchá la nota completa: