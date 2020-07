Britos: "Ya no sabemos qué hacer para que no nos roben"

La inseguridad en Casilda está a la orden del día, y una vez más, los amigos de lo ajeno visitaron la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda, ubicada en la zona del Parque Sarmiento.

Britos indicó que "lo que más nos molesta son los destrozos que han hecho para entrar y en el mobiliario. Hay un armario que lo rompieron todo y ya no nos sirve".

Sobre la seguridad que tiene el edificio, el sindicalista comentó que "no es la primera vez que nos entran. Al principio no teníamos sistema de alarma, por lo que le pusimos alarma al lugar, aunque nos volvieron a entrar. Entonces pusimos cámaras, pero nos entraron por una abertura en la que hay cámaras, y donde uno de los reflectores del parque ilumina perfectamente. Igual nos entraron por ahí. No sabemos que hacer".

Entre los elementos sustraídos se encuentran una pava eléctrica, bombos, un dispenser de agua fría y caliente, y algunos papeles que solo tienen relevancia para la administración de la entidad sindical.

"Sabemos que la Policía está actuando y esperamos poder recuperar todos los elementos" cerró.

Escuchá la nota completa: