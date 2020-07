Tuky Bulfoni vuelve al ruedo en España

Los habitantes de Menorca, una de las islas de la península ibérica, están felices por la contratación del casildense que se dio cuando él menos se lo esperaba.

"Me contacté con un amigo de allá y él me empezó a insistir que volviera a jugar y al poco tiempo llegó la propuesta" comenzó contando Javier Bulfoni a Lalo Monje en "Subí que te llevo", el programa de Radio QUIERO! 95.3, y agregó que "tengo ganas, me motivó. Estoy en una etapa de mi vida donde hago lo que tengo ganas. Así que decidí viajar y además ponerme a trabajar de lo que me gusta".

Sobre su estado físico actual, Bulfoni indicó que "estoy muy bien, sigo entrenando, nunca paré, así que no voy a tener problemas de sumarme al resto del equipo de la mejor forma".

"Estaré viajando el 1º de septiembre, cuando ya todo esto de la pandemia se haya calmado. No tengo muchos detalles del torneo de España, pero creo que a mediados de septiembre comienza la pretemporada, que será de un mes y medio aproximadamente, y después comienza la competencia".

Consultado sobre el tiempo en que se quedará en la isla, Tuky dijo que "voy a ir viendo cómo se vayan dando las cosas. No tengo apuro. Quiero disfrutar de lo que voy viviendo".

Escuchá la nota completa: