Meno Fernandez de Los Rancheros presenta su show por streaming

Meno Fernández de Los Rancheros hará un show intimo entre amigos a través de un live streaming . El evento será el sábado 25 de julio a las 22hs a través de plataforma de Tickethoy y las entradas ya están a la venta en el mismo portal.

Meno contó, en una cálida charla con Lalo Monje en el programa "Subí que te llevo" de Radio QUIERO! 95.3, que este es su "primer concierto en esta modalidad y lo voy a hacer solo, en formato acústico. La idea es, más adelante, poder hacerlo junto con todos los demás integrantes de la banda".

Los Rancheros venían de "una extensa gira por Latinoamerica celebrando 30 años de trayectoria, la que se vio afectada por la pandemia por lo que tuvimos que cancelar algunas fechas, como por ejemplo la fecha de Paraguay, donde íbamos a presentar nuestro nuevo EP de cuatro canciones, entre ellas “Una Carretera”.

Además, Meno contó cómo conoció el éxito: "Nosotros tocábamos en pubs y bares, y nos iba bien, teníamos gente que nos seguía y todo. Pero después de presentarnos en "Ritmo de la Noche", el programa de Tinelli, al día siguiente me tomo el tren para llegar a Capital y se me viene un grupo de chicas con uniformes de escuela y me piden que les firme autógrafos. Siempre viajaba en el mismo tren y nunca me habían dado ni bola, y ese día no paré de firmar. Cuando lo conté en la oficina del productor, él me dijo "Eso es el éxito".

También contó su experiencia en Latinoamérica, donde en países como Perú, son casi como los Rolling.

Para finalizar invitó a todos a presenciar su show por streaming de este sábado 25.

