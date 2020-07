Pullaro: "Perotti no tiene fuerza para reclamar por el transporte"

El conflicto del transporte público de pasajeros suma más de 50 días de paro en lo que va del año. Al respecto el diputado provincial Maximiliano Pullaro señaló, "Perotti no tiene fuerza para reclamar por el transporte que necesitan los santafesinos. Es un gobernador que no considera este problema como una urgencia, aunque afecta a miles de vecino que necesitan ir a trabajar".

La piedra del escándalo resultó ser el dinero que el Gobierno de la Nación desembolsó para pagar el aguinaldo a los choferes; pero sólo de Buenos Aires (AMBA).

En ese sentido Pullaro aseguró, "Una vez más, con el esfuerzo de todos los argentinos, y especialmente de los santafesinos, subvencionan los servicios de los porteños y del gran Buenos Aires que pueden viajar a diario si problemas", y agregó, "Capital Federal y el Área Metropolitana (AMBA) no se bancan dos días seguidos sin transporte, y nosotros gracias a la discriminación del gobierno nacional, y a la falta de fuerza y coraje del gobierno provincial tenemos casi 60 días sin transporte, 27 seguidos en este último tramo del conflicto"

"El gobernador es un hombre al que le cuesta actuar, supongo que es miedo a pelearse con el Kirchnerismo. De todos modos, ante tanto ninguneo, tendría que instalarse en Buenos Aires y exigir los recursos para destrabar el paro", y recordó, "Cuando la semana pasada al gobernador Perotti le preguntaron por el conflicto del transporte en un programa radial, su declaración fue “Ojalá se destrabe” cómo si fuera un vecino que no tiene injerencia en la solución. Le recuerdo que hay trabajadores que no tienen como ir a sus empleos y casi 3 mil choferes que no han cobrado el aguinaldo y la mitad del sueldo de junio."

Finalmente, el presidente del bloque de diputados radicales dijo, "Gobernador no tenga miedo. Si Ud se instala en Bs As para reclamar los subsidios que nos corresponden para el transporte, lo vamos a acompañar y los vecinos que lo necesitan tendrán el servicio que tanto precisan para ir a trabajar"