Yualé: "El Gobierno está totalmente ausente"

"El viernes se llevó a cabo una reunión paritaria para hablar de salarios, pero al llegar nos sorprendió que comenzaron con el cronograma de pagos, un tema que no amerita tratarse en una reunión paritaria, y después se pasó a otra reunión para este miércoles, dilatando hasta el hartazgo todos los tiempos posibles" contó Yualé en Radio QUIERO! 95.3.

"Por eso, el sábado tuvimos una reunión virtual donde llegamos a la conclusión que algo teníamos que hacer. Algo más allá de plaquitas para difundir por internet, textos que publiquemos en las redes sociales o que podamos difundir en los medios de comunicación que estén a nuestro alcance" agregó.

"Se puso a votación de los docentes una moción de desconexión virtual desde el 3 al 14, porque esos días no iba a ver clases virtuales, porque se iba a jornadas para volver a la presencialidad. Pocas horas después se declara la vuelta a la Fase 1. Como si no se tuviera la flexibilidad política de aplicar las distintas decisiones según como se dan las realidades en relación con la emergencia sanitaria. Esto despertó la bronca de los docentes, porque aparte entiendo que no vamos a estar en condiciones de decidir qué puertas se abre, que espacio se utiliza y cuál no. Esas son decisiones del Gobierno que también las tira para nuestro lado. Es decir que el Gobierno está totalmente ausente".

La moción de desconexión virtual obtuvo 550 votos, que se impuso a los votos en blanco que fueron sólo 26.

La voluntaria mayoría expresada en este legítimo acto democrático, nos indica la actitud colectiva a seguir. Del 3 al 14 de agosto, toda la docencia del departamento Caseros realizará una desconexión virtual en señal de protesta. Esta decisión ha sido informada a las autoridades regionales.

Sobre el pasividad de las autoridades gremiales a nivel provincial, Yualé indicó que "Hay varias protestas, como la nuestra, que se van canalizando por fuera de la entidad sindical".

"Para agregar más condimentos, el Gobierno nos ofrece endeudarnos comprando a crédito una computadora para poder hacer nuestro trabajo, cuando en realidad es el mismo Gobierno el que nos tiene que proveer de los elementos para trabajar. Es de no creer que los docentes estén pagando una herramienta de trabajo durante tres años, y cuando la terminen de pagar, seguramente la herramienta estará obsoleta" afirmó el representante sindical de los docentes de Caseros.

