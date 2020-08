Julio Yualé: "En esta crisis el Estado está ausente"

Viru publicó un descargo este lunes en la red social Facebook, analizando la situación local y provincial de la pandemia y la vuelta a Fase 1 de nuestra ciudad ante el pico de contagios de Covid-19.

En Radio QUIERO! 95.3, el concejal se explayó y explicó los conceptos vertidos.

"Parecería que el Gobierno y nosotros mismos nos olvidamos que pagamos impuestos, y que por esos impuestos deben el Estado nos debe brindar seguridad, educación y salud, y evidentemente está fallando casi en todas" comenzó diciendo el edil.

"Uno no habla por hablar, no critica porque sí, intenta darles tiempos, pero hasta cuando? Cuatro meses nos encerraron. No se hizo nada. Lo único que se hizo fue especular a ver si pasaba o no pasaba, cuando se sabía que iba a pasar. No ha habido medidas de contención, y estoy hablando específicamente del Gobierno Provincial" continuó.

"Cómo es que en otras provincias o en otras localidades se armó un cordón sanitario donde se hace otro tipo de test, y acá no?" preguntó Yualé. "Era lógico que el virus iba a llegar acá. El tema es que nos dio tiempo para prepararnos y no se hizo nada".

"El daño que sufre la sociedad es inmenso, y para que te des una idea los psicólogos no estaban considerados escenciales. Qué somos? Máquinas? Están dejando mucho que desear. Por eso la bronca que volqué en el posteo de Facebook".

"Y encima, la gente desde el enojo, opina con vehemencia y se la termina agarrando con la misma gente. Como si la gente tuviera la culpa. Y si pensáramos que la gente hace todo bien, no necesitaríamos del Estado. Pero las cosas pasan. Quién le puede impedir a un padre darle un abrazo al hijo que hace tres meses que no ve?".

"El estado está ausente. Tuviste tres meses para prepararte y llega el momento y te pasa esto?"

En otra porción de la nota, Yualé habló de los recursos destinados a la atención de la pandemia: "Después nos dicen que no hay plata. ¿Para qué no hay plata? Para la Salud tiene que haber y si no hay, recortemos muchachos. Pero no hacer esta dicotomía entre la salud y la economía. Eso nos llevó a encerrarnos. Es fácil decir aguantemos, pero el flaco que vive el día a día? Es fácil decir volvamos a fase uno cuando uno es empleado. Y del Estado, con un sueldo que le llega si o sí, y que lo paga la persona que vive el día a día. No. La verdad que como institución gubernamental, perdimos el rumbo".

Y agregó: "Porque seamos claros, esto lo paga la gente. No el Estado. El Estado no crea plata, porque cuando crea plata encima la inflación la siguen pagando los tipos que siguen trabajando. Si no nos damos cuenta de eso, bueno muchachos, colguemos el traje y hagamos otra cosa, porque en el Gobierno no podemos estar".

Un Viru Yualé caliente, enojado, cansado, harto y unas declaraciones que muestran el sentir de una importante porción de la sociedad.

Escuchá la nota completa: