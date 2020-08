Stefoni: "No pedimos que nos regalen nada, solo que nos aflojen para poder seguir"

A través de una nota, los integrantes de la Cámara de Comercio y Servicios de Casilda, le hicieron llegar a las autoridades un planteo sobre la situación que atraviesa el sector al no poder trabajar con normalidad, y le solicitaron que cesen el cobro de intereses o multas en los impuestos locales y provinciales.

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Casilda, Andrés Stefoni, analizó la actualidad del sector en Radio QUIERO! 95.3: "Verdaderamente la situación es muy crítica, y muy compleja. Los comercios han soportado muchos días con sus actividades totalmente diezmadas, y con una apertura muy de a poco, incluso han cerrado antes que el intendente lo determine, la solidaridad de los comercios es asombrosa, pero no hay vuelta del otro lado".

Y agregó "Por eso pedimos que ya que no se puede trabajar no sigamos sumando gastos. Estamos todos de acuerdo en que las deudas que se han generado en estos días de no trabajar, que no acumulen intereses. No decimos NO PAGAR, pedimos que no se le sumen intereses ni multas a esas deudas de impuestos o servicios locales o provinciales. Creo que es un reclamo justo y que deberían atender".

Sobre la predisposición del comercio local ante las medidas impuestas por el Ejecutivo, Stefoni expresó: "El comercio acata, el comercio cierra, pero no hay una mano para el comercio. Se viene el Día del Niño y muchos comerciantes se han stockeado pero no van a poder abrir. Nos ofrecen pasar el Día del Niño para más adelante, pero la gente puede seguir comprando por Mercado Libre, por Instagram, y en definitiva los únicos que pierden son los comercios de Casilda".

Consultado si fueron contactados por el Intendente, Stefoni contó que "intentamos un contacto, pero no lo pudimos lograr. Esperamos que se pueda dar. El Gobierno Municipal nos puede eximir del pago del DREI o de la Tasa Municipal, no se que ingerencia tendrá sobre SAPEM, pero además queremos que nos acompañen para poder llegar a las más altas esferas y tener respuestas con gastos más importantes como la luz, el agua, las leyes sociales, entre otras".

