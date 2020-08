Preocupan los incendios de campo

Paulina Marani vive con su familia en la zona rural de Los Molinos y este fin de semana, en el segundo domingo consecutivo, el fuego avanzó rápidamente y amenazaba con llegar hasta su casa.

En diálogo con Lalo Monje, en "Subí que te llevo" por Radio QUIERO! 95.3, Paulina contó que este "fin de semana es el segundo en el cual estamos bastante complicados. Hay mucha movilización de gente hacia el río, quizás no tienen otro lugar al alcance y se van a comer un asado, y no se toma las precauciones o no se apaga el fuego y hay demasiado viento y muchísimo tiempo sin llover. Lo cierto es que se inicia el fuego y es casi imposible pararlo"

"No sé de qué tipo de negligencia estemos hablando, pero bueno evidentemente ya creo que lo de ayer es para tomar medidas, ya habría que haber tomado medidas la semana anterior y no se hizo. Ayer se agravó muchísimo y realmente si no se toman medidas con esto, la próxima puede pasar a mayores y no sea que haya que lamentar algún otro tipo de daños que no sean sólo materiales" indicó.

"Quizás hay demasiados tipos de controles por pandemia y parece que no hay gente para controlar este tipo de cosas. Yo te digo que ayer frente a mi casa pasaron aproximadamente 60 vehículos. Entonces, vos encontrás a veces en los retenes 3 o 4 personas por cada retén para medirte la fiebre de manera aleatoria porque algunos vehículos se paran, los camiones no se tocan. No se podrá poner policía o inspectores? Son dos caminos que llevan al río. Es una locura. Se quemaron, calculo, unas 200 hectáreas de campo, con animales, con gente. El fuego avanzaba con mucha velocidad" agregó Marani.

Y destacó el trabajo de los Bomberos de Los Molinos que estuvieron trabajando junto a vecinos del lugar que colaboraron con lo que tenían a mano.

"No sabemos de quién es la responsabilidad, porque cuando vienen a pedir, la zona es de todos, pero para dar seguridad, todos se tiran la pelota unos a otros y de nadie es".

Escuchá la nota completa: