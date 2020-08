Desconexión virtual de los docentes

Armando Yualé, delegado de AMSAFE Caseros, manifestó su malestar por la indiferencia del Gobierno Provincial ante los reiterados pedidos de los docentes para tratar en paritaria el aumento de salarios y otras condiciones laborales.

"La situación no cambió por parte del Gobierno Provincial, aunque sí hubo cambios dentro del gremio, donde la Comisión Directiva provincial cambió el sistema de votación, y la medida de fuerza que estamos llevando adelante no fue decidida con el cálculo como se hace siempre, de ir sumando la totalidad de los votos de todas las mociones que llevamos los departamentos, sino que se hizo por voto proporcional. Nosotros, por supuesto, lo discutimos en el sentido de que la Comisión no tiene facultades para hacer ese cambio. El paro se hace esta semana y tenemos pensado realizar el viernes una nueva reunión, para la semana próxima continuar con el plan de lucha".

Sobre esta situación tan sorpresiva, Yualé comentó: "Fue una reunión muy dura la semana pasada donde se presentó un reglamento reduciendo la capacidad de participación, para que la votación en lugar de que sea un docente un voto, sea por departamento, con un número de votos proporcionales a la cantidad de afiliados que tenemos. Entonces eso es reducir absolutamente la participación del docente. Eso originó en nuestro departamento un rechazo a ese tipo de cuestión. La medida de fuerza salió igual pero para nosotros esta modalidad representa un peligro antidemocrático y queremos en principio aunar esfuerzos para que se vuelva al funcionamiento estatutario como corresponde y seguir el plan de lucha".

Sobre la modalidad del plan de lucha, el delegado departamental de AMSAFE Caseros detalló que "esta semana es de 48 horas y la semana que viene hay otras 48 horas y ahí está la discusión, porque muchos departamentos votamos nominalmente, un docente un voto, y lo que dice esa votación es 72 horas para la semana que viene. Ahí se produce una discusión que vamos a empezar a realizarla el viernes, que ya en algunas horas vamos a invitar a los afiliados participar en la reunión que va a debatir el tema".

Y agregó "Hay muchos grupos y docentes autoconvocados en otros departamentos. Ahí hay un problema muy grande respecto a eso. Me parece que (la conducción provincial del gremio) se han equivocado, y el punto central acá es que uno tiene que defender al docente y no otra cosa".

Sobre el escaso apoyo y las abultadas críticas que reciben de parte de la sociedad, especialmente en las redes sociales, Yualé indicó que "la plata que reciben los docentes en caso de obtener una mejora salarial, va a parar a más laburantes de Casilda. Compramos acá, la gastamos acá. De alguna manera le damos un pequeño impulso a la economía local".

