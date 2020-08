Bomberos advierten que la quema de basura o pastizales está prohibida en Santa Fe

En medio de la gran cantidad de campos y terrenos incendiados en nuestra zona, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Casilda, Federico Censi, recordó la legislación vigente y aconsejó no encender y menos con condiciones climáticas como las que tenemos en estos días.

Bomberos Voluntarios de Casilda están teniendo un promedio aproximado de una o dos salidas diarias para extinguir incendios de pastizales o campos en la ciudad y en la zona rural con el desgaste de maquinaria y de material humano que se produce ante tanta exigencia.

Federico Censi, jefe del Cuerpo Activo, confirmó estos números en diálogo con Lalo Monje en Radio QUIERO! 95.3: "No menos de una o dos salidas por día es el promedio de estos últimos días, y además también hay varios en los que en los que no hemos asistido, porque cuando nos llaman por un incendio de pastizales se hace una evaluación bastante minuciosa para ver si vamos a ir o no y esto se debe fundamentalmente a la situación que estamos viviendo de pandemia, donde en el cuartel tenemos hecho tres grupos de 15 bomberos. Somos 46 y armamos tres grupos de 15 y que yo quedé fuera de los grupos coordinándolos de manera permanente. Cada grupo se hace cargo de una guardia de 15 días qué es el período de este virus. Tenemos siempre 30 bomberos resguardados. Ante cualquier situación de contagio, sabemos que hay 30 bomberos que están resguardados".

La pandemia lo obligó a diagramar un esquema de cuidado y preservación para el personal en caso que alguno sea alcanzado por el virus y se tenga que aislar a todo el grupo.

"Tenemos la operatividad reducida a un 33% de la capacidad, continuó Censi, "entonces qué pasa cuando tenemos un incendio de pastizales, sale este grupo y simultáneamente hay en incendio de vivienda, un siniestro vial? También tiene que ir este grupo. Tratamos de que a los incendios de pastizales en que no hay ningún tipo de riesgo de propagación hacia una vivienda o personas, hacemos la evaluación y no asistimos".

Consultado sobre el origen del fuego en cada uno de estos incidentes, el bombero explicó que "en la mayoría, te diría en un 98 o 99 por ciento, son intencionales. No significa que quieran tener la intención de generar un incendio, pero si es intencional que se haya encendido el fuego, está presente la mano del hombre ya sea para realizar una quema de basura, una quema de pasto, que se cree que va a estar controlada, o arrojar una colilla de cigarrillo".

Y agrega: "También tenemos un pequeño porcentaje de incendios accidentales en lo que son pastizales. Lo tuvimos justamente el sábado a la tarde allí en los campos que están entre ruta 33 y 26 pasando el bulevar 9 de julio, donde un cable de la EPE del tendido que se encuentra en esos campos, por acción del viento, se cortó, esto hizo un chispazo, y se generó el incendio".

"No entendemos qué pasa por la cabeza a una persona que vay y prende fuego intencionalmente como pasó anoche en el monte que está por bulevar España, a 3 km de zona urbana de Casilda. No tiene ningún tipo de sentido, ni lógico ni ilógico, que suceden este tipo de incendios y lamentablemente, con la situación climática que tenemos, donde la humedad relativa del ambiente en estos días ha sido muy baja durante el día, que no supera el 26 o 27% de humedad relativa ambiente, los vientos se ponen muy muy intensos, la gran sequía que hay, esto hace que el pasto parezca nafta, apenas se prende un poquito comienza a propagarse con mucha mucha velocidad"

"La recomendación es que bajo ningún punto de vista hacer ningún tipo de quema. Buscar otra manera para lo que es el desmalezamiento o sacar la basura, pero nunca prender fuego" cerró Censi.

Escuchá la nota completa: