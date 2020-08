Respeten a Perotti

Distintas situaciones ocurridas en el territorio provincial, e incluso en Casilda, dan de pensar que al Gobernador de la Provincia, Omar Perotti, ya no lo respetan. Y lo peor es que quienes no están demostrando respeto por el Gobernador son integrantes de su Gabinete por un lado, y autoridades de su mismo partido político por otro.

La aparición de un documento implicando a quien era Jefe de la Policía Provincial, Víctor Sarlanga, removió el ambiente político en la provincia, y ante la pasividad del Gobierno de Perotti, el diputado provincial, Maximiliano Pullaro tuvo una durísima intervención en la Cámara de Diputados hablando sobre la falta de conducción política de la fuerza policial.

Como un acto reflejo a las palabras de Pullaro, y luego que Perotti le habria confirmado a Sarnaglia que seguiría en su cargo finalizada la licencia, el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, publicó una foto en Twitter con la jefa de Policía, Emilce Chimenti, organizando los cambios dentro de la fuerza. En una clara demostración de poder y de que no le importa lo que haga, diga o prometa públicamente o en la intimidad, el Gobernador.

Lejos de enojarse o tomar algún tipo de represalia contra Saín, Perotti este domingo salió a aclarar que la etapa de Sarlanga en la policía estaba cumplida. (¿A solo 9 meses de asumir?) y que la asunción de Chimenti marca el crecimiento de la mujer en la fuerza.

Pero lo de Saín no es la única muestra de falta de respeto para con Perotti. En Casilda, el intendente Golosetti rogó al Gobernador que declarara la Fase 1 ante la aparición de un brote de Covid en la ciudad. Pero unos días antes del Día del Niño, y ante el pedido de los comerciantes locales, Golosetti se olvidó de la Fase 1, del Covid y de Perotti y autorizó a los comercios a trabajar.

Luego vino el turno de los bares. Al cumplirse 15 días de la Fase 1, Golosetti, sin consultar con Perotti, la dio por terminada y autorizó a los bares y a los comerciantes en general a trabajar casi con normalidad. Pero para la Provincia seguíamos en Fase 1. Y así era hasta que Perotti, decreto mediante, dijera lo contrario.

Desde la Asociación de Abogados convocaron a una Asamblea Pública debido a que los Tribunales estaban cerrados por el decreto de Fase 1. La convocatoria era para este jueves, pero el miércoles, mágicamente, apareció el decreto firmado por Perotti que declaraba a la ciudad de Casilda en Fase 3.

Pero qué autoriza la Fase 3? Según el comunicado oficial del área de Comunicación del Gobierno Provincial, se prohíbe la apertura de bares y restaurantes y las salidas recreativas. Paradójicamente, Golosetti en Casilda autorizó, dos días antes, y en plena Fase 1, todo lo contrario, olvidándose nuevamente de Perotti.

Y para terminar de llenar el cartón de Perotti, ante la declaración de cierre de bares y restaurantes en Rosario y su zona de influencia, los comerciantes rosarinos salieron a la calle manifestando su total disconformidad ante la medida, y algunos de ellos, incluso, decidieron mantener sus puertas abiertas normalmente.

Más allá de si las medidas tomadas por el Gobernador, tanto en materia de Seguridad, como en Casilda o con los comerciantes de Rosario, sean las correctas o no, esto no es materia de discusión en esta nota, el que está tomando las decisiones es la máxima autoridad política de la Provincia. Y a esa autoridad es a la que no se le escucha ni obedece. Ni siquiera quienes forman parte de su equipo y de su espacio político.

¿Alguien va a respetar a Perotti en la Provincia?