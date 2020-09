Aisuaín: "Al Gobierno Provincial de Perotti no le importa la salud pública"

En diálogo con Lalo Monje en Radio QUIERO!, Diego Ainsuaín expresó que "la medida de fuerza es por 48 horas, este martes y este miércoles, y que más allá de estas 48 horas, el título de la jornada es que al Gobierno Provincial de Omar Perotti no le interesa la salud pública".

"La medida se repetirá la semana que viene", continuó Ainsuaín, y decimos que no les importa porque todos los días hacen dos conferencias de prensa, una a la mañana y una a la tarde, donde se cuentan los muertos, se cuentan los infectados, pero no se cuenta la verdadera realidad del sistema público de salud"

"No nos referimos sólo de la situación de los profesionales y los trabajadores de la salud, que debería ser un pilar fundamental, sino no se cuenta que los testeos en la provincia están tardando siete días, que el 0800 por falta de personal no da abasto para poder seguir a las personas que están contagiadas, no se cuentan o no se pone de manifiesto que el 80% de las camas de terapia o internación clínica en los sectores públicos ya están ocupadas con apenas el 10% de las mismas por pacientes con coronavirus. Por lo tanto esa patología obviamente que va a ir aumentando porque la curva está creciendo de manera exponencial y ya se está empezando a sentir el estrés. Y en el caso de los trabajadores habría que decir que para darte un solo ejemplo en los lugares de mayor conflicto en pacientes con covid, por ejemplo como el hospital modular de Granadero Baigorria que es atendido en parte por personal que tiene pocos meses de haberse recibido, obviamente que eso impacta en la calidad de las prestaciones y esa es la realidad a la cual nos está llevando la política, la política pública para con los profesionales en general, para el sistema de salud que está tomando la provincia"

Estamos poniendo en alerta que vos me vas a estar llamando la próximas semanas para preguntarme por qué se tuvo que cerrar tal o cual lugar, que vos me va a llamar porque no se pueden sostener algunas algunos sitios de internación. Y la respuesta es la misma. Es la estamos gritando hace 4 meses sin ser escuchados, porque lo que sentimos es una verdadera indiferencia del gobernador de la provincia y nosotros le planteamos que sería bueno que aprenda a usar un estetoscopio, que sería bueno que aprenda a usar un respirador, porque creemos que es necesario que en algún momento él va a tener que tomar alguna guardia".

El paro es total en toda la provincia, y en esta ocasión, los profesionales de la salud de Casilda también pararán, aunque se garantizan las guardias mínimas.

