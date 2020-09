Vuelta atrás

El Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, continúa superando su propio récord: habló exactamente 7:51 sin decir absolutamente nada. Incluso anunció restricciones pero no detalló cuáles eran ni la zona que abarcaban. La información que toda la ciudadanía estaba esperando conocer, la conoció minutos más tarde, a través de una placas que recorrieron los teléfonos de los santafesinos en un archivo pdf distribuído vía whatsapp.

Lógicamente, la reacción de los santafesinos no fue la soñada por Perotti. Miles y miles de mensajes y comentarios negativos en las redes sociales le dieron al Gobernador la respuesta que no quería escuchar.

En concreto, durante los próximos 14 días, en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López, quedan suspendidas las actividades oportunamente habilitadas durante la vigencia del "aislamiento, social, preventivo y obligatorio" y el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", según

corresponda, que a continuadón se detallan y en consecuencia no podrán realizarse las mismas:

a) Comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías de rubros no esenciales.

b) Locales gastronómicos (bares, restaurantes, rotiserías, heladerías, y otros de venta de productos alimenticios elaborados); los que solo podrán permanecer abiertos durante las veinticuatro (24) horas del dia para brindar exclusivamente los servicios de envío a domicilio ("delivery"), y hasta las veintidós (22:00) horas

bajo la modalidad "para Ilevar" (también llamada "take away") con la dotación mínima de personal estrictamente necesario a esos fines.

c) Apertura de shoppings

d) Actividades religiosas individuales y reuniones o ceremonias grupales, en iglesias, templos y lugares de culto, correspondientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de CuIto.

e) Ejercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros;. y excluidas las vinculadas al arte de curar, que continuaran funcionando como al presente

f) Obras privadas que ocupen más de cinco (5) trabajadores, profesionales o contratistas de distintos oficios desarrollando tareas simultáneamente en el lugar y actividad inmobiliaria y mudanzas

g) Actividades administrativas de sindicatos, entidades gremiales empresarias, cajas y colegios profesionales, administración de entidades deportivas, y la actividad administrativa y académica de universidades nacionales y privadas con sedes en el territorio provincial, incluidos los exámenes presenciales que hubieren sido autorizados.

h) Práctica de actividades deportivas y físicas en instalaciones cerradas tales como clubes o gimnasios, o espacios públicos al aire libre. Quedan exceptuadas de la restricción las actividades de los deportistas olímpicos y profesionales que cuenten con habilitación para la práctica brindada por las autoridades nacionales.

i) Apertura al público de los museos, bibliotecas y lugares recreativos de divulgación científica públicos o privados.

j) Pesca deportiva y recreativa en la modalidad desde costa y embarcados, navegación recreativa y actividades de guarderías náuticas y clubes deportivos vinculados a las mismas.

k) Actividad a distancia de artistas en salas de grabación y ensayo, preproducción, producción y postproducción de audios o audiovisuales.

I) Enseñanza de expresiones y disciplinas artísticas en forma particular por un docente o artista en tal carácter, o integrado a un espacio colectivo, institución o establecimiento.

II)Actividad artística y artesanal a cielo abierto, en plazas, parques y paseos.

m) Seivicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología.

n) Actividad laboral de las empleadas y empleados de casas particulares, comprendidos en el régimen de la Ley N° 26844. Quedan excluidos de la restricción y en consecuencia habilitados para ejercer su actividad quienes se

desempeñan como cuidadores de adultos mayores, y personas con discapacidad.