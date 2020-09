Alumni va por otro sueño

"Estamos en un gran momento. Se recuperó el sentimiento alazán y hay mucha gente que se compromete y trabaja para que Alumni siga creciendo" contó Marcelo Sampaoli en diálogo con Lalo Monje en el programa "Subí que te llevo" de Radio QUIERO! 95.3, "y este gran momento es en un gran porcentaje por la iniciativa de un grupo de chicos que a través de las redes y con distintos espacios juntaron un montón de gente".

Sobre el proyecto, Sampaoli recuerda que comenzó hace mucho tiempo atrás. La disciplina comenzó a juntar muchas chicas, se cambió de liga y se salió campeón en Sub 17, pero las disposiciones de la Liga son firmes y piden tener una cancha de césped sintético para poder subir a las categorías más importantes. Así que las chicas, a pesar de merecerlo, no pudieron subir por no tener cancha propia de esas características".

"Ahí comenzamos a ver si se podía, y a pesar que los costos son altísimos, le encontramos la vuelta. Hoy tenemos a mucha gente colaborando, mucha de esa gente no conoce la disciplina, pero lo hace por el Club. Esto es muy importante".

"Hemos dividido el terreno, que ya teníamos comprado del año pasado en una expansión que hicimos, en pequeñas parcelas. Cada parcela tiene un costo en dólares, y cada socio o simpatizante puede comprar una o varias"

Sobre el estado del proyecto, el dirigente alazán explicó que "Venimos muy bien con el plan trazado. Ya firmamos el contrato con la empresa y estamos pagando las cuotas en tiempo y forma. En poco tiempo más empezaremos con la obra civil".

A pesar de la pandemia, de la crisis económica, Alumni sigue creciendo y en poco tiempo tendrá una cancha única en la región, para poder practicar un deporte que está en franca expansión. Una muestra más que cuando nos unimos tras un objetivo común, el alcanzarlo se hace mucho más sencillo.

Escuchá la nota completa: