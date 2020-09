Scopetta: "Con 4000 pesos los trabajadores no hacen nada"

Con una velocidad inusitada, el Gobierno Provincial cerró un acuerdo con los dirigentes de ATE, Asociación Trabajadores del Estado, y de UPCN de una cifra no remunerativa de $ 4.000 para las categorías más bajas y de hasta $6.500 para las más altas.

Los dirigente provinciales de ATE tomaron la decisión de aceptar este ofrecimiento sin siquiera realizar un plenario, aunque sea virtual, con los secretarios generales de cada delegación.

Esto indignó a los trabajadores que no tardaron en hacerse escuchar.

En Radio QUIERO! 95.3, Emiliano Scopetta, de ATE Casilda y ATE Rosario, dejó clara su postura: "Qué se puede hacer con cuatro mil pesos? Muy poco. Lo más raro para nosotros es que durante todo este período, el Gobierno Provincial trató de sentar la idea que nosotros los trabajadores del Estado vivimos del Estado y no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo en medio de una crisis y que sostengan a las actividades que no están solventadas por el estado. Pero esa ayuda tampoco les llega a los privados que la están necesitando. Nos preguntamos si esto no es una estrategia para patear la paritaria, para conformarnos con migajas, hacernos creer que no hay plata y seguir haciendo caja".

"El papel de los dirigente de ATE y UPCN deja mucho que desear" afirmó Scopetta, "este acuerdo es un mensaje que busca aleccionar a los otros gremios que se atrevieron a pararse de manos y realizar medidas de fuerza".

"NO estamos de acuerdo con este aumento, no solo porque es en negro, sino porque si el año que viene hay paritarias, el porcentaje se va a aplicar a los números que manejábamos en diciembre del 2019" agregó, entre otros duros conceptos en los que visibilizó el malestar de miles de trabajadores del Estado de Casilda, la región y la provincia.

