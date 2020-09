La Ley de Juventudes recibe un amplio apoyo en los Concejos Municipales

El proyecto de Ley de Juventudes es impulsado en la legislatura provincial por la diputada Gisel Mahmud, del Frente Progresista Cívico y Social, bloque Socialistas. La iniciativa busca el reconocimiento, la promoción y el estímulo en el ejercicio de los derechos de las juventudes que se encuentren en la provincia de Santa Fe, como así también la generación de órganos institucionales con el fin de garantizar estos derechos.

En este sentido, Mahmud dijo: “Lo primero que hay que destacar es que las juventudes no tienen una ley propia a nivel provincial como tampoco así en lo nacional, y este es un dato no menor. Por otro lado, lo que creemos fundamental es que exista una norma que contemple los derechos de las y los jóvenes que al día de hoy no están regulados. Esto hace que para que sean garantizados dependan del gobierno de turno”.

“Este proyecto es fruto de un trabajo de mucho tiempo, con aportes y miradas de muchas juventudes de nuestra provincia que sumaron desde sus experiencias todo lo necesario para hacer una norma amplia y con un gran potencial” expresó la diputada. “Y en este sentido tener el apoyo de concejalas y concejales jóvenes de toda nuestra provincia, habla de la importancia que tiene el tema y nos da muchas más ganas para seguir trabajando para que sea Ley”, finalizó.

22 concejos:

La iniciativa que busca media sanción de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe recibió el respaldo de más de 20 concejos de toda la provincia gracias a la presentación de diferentes proyectos donde manifestaron su “adhesión y apoyo a la Ley de Juventudes, solicitando su pronto tratamiento y posterior aprobación del mismo en los cuerpos legislativos provinciales".

Las ciudades de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Carcarañá, Coronda, Pérez, Pueblo Esther, Recreo, Rincón, Suardi, Sunchales, Totoras, Villa Constitución, San Cristóbal, Casilda, Frontera, Florencia, Villa Ocampo y Las Toscas se sumaron a favor de la Ley de Juventudes en el día nacional que se conmemora este 16 de septiembre.

El proyecto:

Entre algunos de los derechos que contempla el proyecto de ley se destacan: a la Igualdad en la diversidad sexual, a la participación, a la educación, a recibir educación sexual integral, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, a un ambiente sustentable y saludable y al deporte, entre otros.

Así mismo prevé la creación de un Gabinete joven para diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas con perspectiva joven, un Consejo Provincial de Juventudes como espacio plural para la discusión, diseño y monitoreo de políticas para las juventudes y elaboración de estás. También una Red de políticas de juventudes en municipios y comunas, un Observatorio de juventudes para producir conocimiento y sistematizar información sobre juventudes y por último, una Defensoría de juventudes en el ámbito de la defensoría del pueblo para velar por la protección y promoción de los derechos jóvenes.