Leoni: "El ministro Sukerman no tiene intenciones de solucionar el conflicto y nos amenaza"

"No vemos una dedicación para solucionar el conflicto" expresó Claudio Leoni, número uno de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia, en Radio QUIERO! 95.3. "No negamos que hay diálogo, pero no hay voluntad de solucionar la problemática salarial".

Y continuó apuntando al ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, "nos amenaza con sacarnos la personería jurídica, con ponernos multas, con descontar los días. Esto demuestra que el Ministerio no tiene intención de buscar el diálogo sino que es parte del conflicto. No es el imparcial que nos tiene que juntar en una mesa. Sino lo hubiera hecho antes".

Los trabajadores, este martes comenzaron una medida de fuerza de 72 horas.

Escuchá a Claudio Leoni: