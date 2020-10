Juan Martín: “En Seguridad el gobierno nacional actúa con una ceguera ideologizada”

Tras la muerte de una policía federal en Buenos Aires y su agresor, en un violento suceso ocurrido en la vía pública, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Juan Martín en declaraciones periodísticas cuestionó la política de seguridad de la ministra Sabina Frederic, quien ni bien asumió en diciembre derogó los protocolos de uso de las armas Taser y de armas de fuego para las fuerzas de seguridad, dejando a los efectivos sin herramientas siquiera para disuadir en situaciones como la acontecida el lunes.

Además recordó que en enero pasado junto a su par Alfredo Cornejo, presentó un proyecto de resolución para que las medidas de Frederic sean revisadas y no se eliminen éstas herramientas útiles, avances claros en materia de seguridad.

“A comienzos de 2020 y frente a la determinación de la ministra de Seguridad Sabina Frederic de dejar sin efecto no solamente la resolución vinculada a las Taser, sino además el protocolo de uso de armas de fuego, y nada menos que la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, presentamos junto a Alfredo Cornejo, presidente del radicalismo, un proyecto para que la funcionaria explique por qué se tomaba esa determinación anulando herramientas que claramente servían para dar respuestas en materia de seguridad”, expresó el diputado.

“La derogación de los protocolos de armas de fuego y Taser, es una política que precisamente va en contra de cualquier medida de seguridad. Con esto, la ministra no hizo más que traernos más inseguridad a los argentinos y hoy efectivamente vemos las consecuencias”, afirmó el legislador.

“No se trata de consideraciones de ningún ilustrado o iluminado que puede ver que los protocolos dejados sin efecto eran herramientas útiles. Al contrario: son de mínimo sentido común y razonabilidad. Pero hay una ceguera ideologizada que al parecer al kirchnerismo lo hace sentirse superior moralmente. Esto es lo que nos preocupa profundamente de la visión que tiene el estado nacional en materia de seguridad”, subrayó el diputado radical.

Juan Martín agregó: “Hoy tenemos que decir con mucho pesar que hay dos vidas menos. Si el problema que puede tener el uso de las Taser es el exceso de violencia o un ejercicio desproporcionado del monopolio de la fuerza del Estado y particularmente de las fuerzas de seguridad, hoy nos encontramos en el peor de los universos. Hay dos vidas que lamentar, la del Inspector Juan Roldán que estaba encargado de cuidar la convivencia en el espacio público y la de una persona que tuvo un brote psicótico y sacó un cuchillo frente a un montón de vecinos. Esa situación exigía que la fuerza de seguridad actúen”.

“Una pistola Taser en este contexto podría haber ayudado para que ninguno de los transeúntes sufra daño y además para que no tengamos que lamentar la vida de nadie”, aseguró el diputado santafesino. “La muerte del policía -advirtió- en definitiva también significará para sus pares un punto de inflexión, porque ahora se van a preguntar ¿Por qué involucrarse a fondo en una situación similar si está en juego su vida y no tienen elementos para poder disuadirlas que no sea recurrir al extremo del arma de fuego?”.

El legislador de Juntos por el Cambio entiende que pueden existir “nadie puede cantar victoria en materia de seguridad, pero las cosas que funcionan bien y tienen sentido común, deben tener continuidad, más allá de la fuerza política que gobierne. Al protocolo anterior lo implementó la ex ministra Patricia Bullrich, porque tenía que ver con el sentido común”, señaló.

Finalmente Juan Martín atribuyó otras consecuencias preocupantes a la inconsistente política de seguridad del kirchnerismo: “No es casualidad lo que vivió la provincia de Buenos Aires hace algunas semanas, también tiene que ver con esta falta de claridad conceptual que brindan las autoridades a cargo del área y las permanentes contradicciones de una fuerza política como el Frente de Todos cuyos funcionarios se la pasan en los medios polemizando entre sí, pero sin brindar respuestas”.