Municipales paran 48 y 96 horas

El conflicto municipal se encuentra ante una escalada. El no llegar a un acuerdo ante una escasa propuesta de recomposición salarial y la insistencia en montos no remunerativos, llevó al Plenario de Secretarios Generales de FESTRAM a iniciar un plan de lucha.

Luego de más de tres horas de debate, el Plenario de Secretarios Generales de Sindicatos de Trabajadores Municipales, aglutinados en FESTRAM, decidieron rechazar la propuesta de los Intendentes y Presidentes Comunales paritarios.

Es por eso que decidieron llevar adelante un paro de 48 horas para los días jueves 8 y viernes 9 de octubre, y ya anunciaron una medida similar pero de 96 horas para la semana siguiente, es decir martes 13, miércoles 14, jueves 15, y viernes 16 de octubre. En ambos casos será sin asistencia a los lugares de trabajo y asegurando las guardias mínimas.

Walter Britos, referente del sindicato de Casilda, en diálogo con Radio QUIERO! 95.3, indicó que "la situación no da para más. Nos consideran trabajadores esenciales para ir al frente pero para recomponer el salario ya no nos consideran esenciales. Que se pongan de acuerdo".

Y agregó que "estamos muy cerca de que se comience con un paro por tiempo indeterminado".

La oferta rechazada

Ofrecen $0 por Julio, y $3.000 como suma fija no remunerativa ni bonificable por AGOSTO.

Para SEPTIEMBRE 11% del Sueldo Básico como suma no bonificable y 4% suma no remunerativa no bonificable. Estos aumentos son sólo sobre el básico y no impactan en la totalidad del salario. Ejemplo: Una categoría 15 recibe en Setiembre un aumento de $2.500 (11+4), lo que para un ingreso efectivo de bolsillo en categoría media es el 6% real. En dinero efectivo es menor que lo ofrecido en propuestas anteriores.

Para OCTUBRE una suma equivalente al 14% del básico remunerativo y 4% sobre el básico en negro. Naturalmente no son acumulables. Para NOVIEMBRE un 18% del básico (14% remunerativa no bonificable + 4% en negro y para DICIEMBRE, 21% del básico remunerativo y 4% en negro.

Según esa propuesta, el garantizado consiste en un aumento de bolsillo de $3.500 pesos en Setiembre, $4.000 en Octubre, $4.500 en Noviembre y $5.000 en diciembre para todas las categorías. Nuevamente como decimos, un monto inferior a propuestas anteriores.

Asimismo, las Asignaciones Familiares permanecen congeladas en $3 la asignación por escolaridad primaria, $40 por cónyuge y $260 por hijo, cifra ésta que alcanza para comprar 600 gramos de carne picada.

La falta de conformación de los Comités Mixtos de Salud Laboral y la drástica decisión de las ART, de no cubrir a los trabajadores y trabajadoras santafesinas al COVID-19 como enfermedad profesional, deja expuesta la precariedad con que muchos compañeros y compañeras están desarrollando su labor y en donde la protección laboral ha empeorado notoriamente, a partir del impacto de la Pandemia en el ámbito de Municipios y Comunas y es otro de los ítems de relevancia que los paritarios de Intendentes y Presidentes Comunales no se han avenido a considerar.

Por todo lo expuesto, el Plenario de Secretarios Generales de FESTRAM resolvió avanzar con un Plan de Lucha que contempla caravanas de protestas, instalación de carpas y cortes el día Miércoles 7 y un paro de 48 horas para los días jueves 8 y viernes 9 sin concurrencia a los lugares de trabajo, según la situación de extensión del COVID exigiendo el estricto cumplimento de las guardias mínimas y la aplicación de todos los protocolos de aislamiento. Los gremios reclamaron profundizar -en la siguiente semana- las medidas con un paro de 96 horas de no obtener una mejor propuesta que permita superar el conflicto.

