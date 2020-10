Clientes y comerciantes se manifiestan contra la clausura de bar céntrico

Los protocolos vigentes, y las autorizaciones municipales indican que los bares y restaurantes pueden abrir sus puertas en Casilda, con una reducción en la capacidad y con horario restringido hasta las 2 de la madrugada. Según cuentan desde el bar Grüne, en la noche del viernes, inspectores municipales arribaron al lugar a las 2:10 horas, y al hallar clientes en el recinto, aunque la barra ya estaba cerrada y se había cortado la música, procedieron a la clausura del local.

Desde el comercio, en sus redes sociales, realizaron una aclaración al respecto en la que dicen textualmente:

A vos que nos conoces y nos seguís desde que arrancamos este sueño. O a vos que hace poco sos parte de esta nueva onda en Casilda que quiere generar un lugar distinto, despierto, después de tantos años de que la diversión en la ciudad no sea parte de la agenda de nadie. A vos que festejabas el cumple esta noche con [email protected] O a vos que simplemente querías pasar un sábado diferente después de tanto encierro. A vos queremos decirte que lamentablemente hoy no podremos abrir nuestras puertas.

Ante el malestar social por esta situación, preferimos dar la cara, no necesitamos escondernos.

Agradecemos todos los mensajes de apoyo de quienes nos conocen y saben cómo trabajamos. Hoy [email protected] necesitamos más que nunca. Cuídense, nos veremos pronto!!

Una vez que el hecho se hizo público, distintos clientes y amigos manifestaron su rechazo al accionar municipal y se expresaron en las redes:

Anoche procedieron a la clausura de Grüne Bier Bar por 10 minutos en demorarse en cerrar las puertas a la hora permitida a esta patética cuarentena, ya no hay calificativos para la política mediocre que tenemos en todo el País, me gustaría que el intendente Golosetti nos cuente si conoce la cantidad de empleados con los que este emprendimiento gastronómico cuenta, y bajo que condiciones, la verdad no tiene ni idea pero tampoco sabe que hicieron los dueños del sitio para soportar sin trabajar todos estos meses, y cuando pueden facturar aunque sea un poco, los clausuran?,

uno de sus dueños al pagar impuestos, convoco a todos los vecinos de nuestra ciudad a pararnos frente al BAr para pedir la apertura inmediata y que puedan trabajar con tranquilidad.. espero que todos seamos solidarios con Grüne y con sus dueños y empleados, la verdad son muy berretas, son muy ineptos, que para lo único que sirven es para esperar un cheque todos los meses bajo la condición de su sueldo, sueldo que paga el pueblo, o personas como Andrés Stefoni

Pero la bronca no quedó solo en las redes. Muchos decidieron autoconvocarse y llegarse al bar, ubicado en Lisandro de la Torre al 2100 y luego de unos minutos resolvieron visibilizar lo que consideran una injusticia, cortando la mano a Nueva Roma del Bulevar Lisandro de la Torre, en su intersección con Sarmiento.