Guerrera: "Fue una decisión apresurada y al ver el error cometido, dimos marcha atrás"

El vicedirector del Hospital "San Carlos" se refirió a lo sucedido en los últimos días cuando se decidió no continuar con el seguimiento telefónico a pacientes con Covid y sus contactos estrechos, y reconoció el error "de haber tomado la decisión en un grupo reducido de personas". "Hubo cortocircuitos como en todo grupo de personas, pero ya está solucionado" indicó.

El pasado miércoles, desde la Dirección del Hospital Provincial "San Carlos", y en una decisión conjunta con la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad, le comunicaron a los profesionales que se iba a dejar sin efecto el seguimiento a pacientes con Covid positivo y a sus contactos estrechos. Esto motivó distintos cambios de opinión, fuertes cruces con algunos profesionales, y la renuncia de tres de ellas al Comité de Epidemiología.

Con el correr de las horas, las aguas se apaciguaron y al reconocer la medida como "apresurada" todo habría vuelto a la normalidad.

Adrián Guerrera, vicedirector del efector, en diálogo con Lalo Monje en Radio QUIERO! 95.3, reconoció que "fue un error haber tomado la decisión en un grupo reducido de personas sin consultar con el resto de los profesionales que desinteresada y voluntariamente vienen haciendo un trabajo que nos enorgullece".

El profesional reconoció, además, que "hubo algunos cortocircuitos, como en todo grupo de trabajo, pero creemos que al día de hoy, admitiendo el error tanto en la forma que lo expresamos y sin analizar el espíritu de grupo que no tuvimos, estamos en condiciones de decir que ya pasó, y de ahora en adelante seguir haciendo el trabajo que veníamos haciendo".

Por otra parte destacó el trabajo que esos profesionales vienen haciendo desde hace ya varios meses: "nos enorgullece el equipo de trabajo y aprovecho para agradecer ese trabajo".

Sobre el por qué de la decisión que desató el conflicto, Guerrera contó que "encontramos una forma de hacer el trabajo y liberar un poco lo que toda esta gente viene haciendo con tanto esfuerzo. Pero cometimos el error de no consultar, de tomar la decisión entre un reducido grupo de personas y comunicarlo quizás no de la forma correcta. Cuando vimos que nos habíamos equivocado no tuvimos problemas de dar marcha atrás".

Escuchá la nota completa: