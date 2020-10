La Becaria cumple 32 años

La institución que fuera formada por otras cuatro, llegó a su aniversario Nº 32, durante los que brindaron becas a más de 5000 casildenses. "Es un año raro porque no podemos tener contacto con los chicos, pero tuvimos logros que nos permiten festejar igual" expresó Mary Pérez, actual Presidente de la Becaria.

Corría el año 1988 cuando Cámara Juniors, el Club de Leones, Rotary Club Casilda, y la Asociación Española crean el Instituto Becario, e invitan a formar parte de esta aventura a la Organización Argentina de Mujeres Empresarias (O.A.M.E.) y a la Biblioteca Carlos Casado.

Durante estos 32 años, muchos chicos fueron beneficiados por las becas que otorgaron desde la institución, creando oportunidades que muchos de ellos supieron aprovechar.

"Uno de los casos más emblemáticos es el de un chico que cuando lo conocimos no tenía ni documento. Aprovechó la beca, siguió estudiando y hoy es un reconocido médico cardiólogo que trabaja en Buenos Aires" cuenta emocionada Mary Pérez, actual Presidente de la Asociación Becaria con sus 83 años.

En la actualidad, la Becaria brinda su ayuda a 150 chicos que van desde los 13 a los 17 años, de todas las escuelas públicas de la ciudad, y a partir de este año, con una gran idea de un expresidente, Néstor Fandos, aquellos que terminen la escuela secundaria y continúen una carrera universitaria o terciaria seguirán becados de forma automática por la Municipalidad de Casilda.

Consultada por la cantidad estimativa de chicos becados en estos 32 años, Mary cuenta que "más de cinco mil", pero lamentó la falta de presencia de juventud en la institución: "quizás haya sido error nuestro no invitarlos a formar parte de la comisión, porque nos hacen falta. Imaginate que yo tengo 83 años y no voy a seguir para siempre. Solo una becada, este año se sumó a nosotros. Y la recibimos con los brazos abiertos. Es necesaria la presencia de gente joven para que la institución y su obra, que es tan importante, no se pierda".

Felices 32 años a la Becaria y gracias por su tan noble e imprescindible labor

Escuchá la nota completa: