Gastón Gonçalvez: "Con Bahiano no nos vamos a juntar"

Gastón Gonçalvez, bajista de Los Pericos, charló con Lalo Monje en Radio QUIERO! y brindó detalles del show que se viene: "Estamos muy ansiosos, con muchas ganas de tocar. Armamos como cuatro situaciones diferentes, un escenario como los habituales, un fogón, un escenario electrónico y un acústico y le pusimos nombres: Pradera acústica, selva electrónica, bosque sonoro, y ciudad en vivo. La idea es que si nunca viste a la banda en vivo, te sorprenda, y si ya viste a la banda en vivo, también te sorprenda, porque hay temas que tienen versiones muy diferentes".

"Es un show que desnuda un poco la magia de la banda. Somos una hermandad y ahí vas a ver la intimidad del grupo, porque lo hacemos en un lugar que queremos mucho, la casa de Marcelo (Blanco, el percusionista), que es donde todos los años hacemos la despedida".

Sobre el show, cuenta que "serán un poco más de 20 temas, que tienen versiones que algunas llegaron para quedarse. La versión de Bulevard es tremenda, re bailable, y nunca la escucharon".

Consultado si en el futuro es posible una reunión con Bahiano, Gastón fue tajante: "NO lo veo posible. Para que eso suceda tiene que haber ganas de vernos, extrañarnos, el afecto que hoy no existe. Por la única razón por la que se podría armar sería por mucho dinero, pero tampoco existe alguien que lo ponga. Así que pensar en eso es imposible".

Y contó algunos recuerdos del momento de la separación: "Cuando decidió irse, le dije que no le podía hacer eso a un amigo, y él me contestó que no era mi amigo, que sólo éramos compañeros de trabajo. Me quedé helado. Pero a la distancia, se lo agradezco, porque hizo que nos uniéramos mucho más. Que fuéramos una hermandad. Cuando él se fue, después de un año y medio donde no fue feliz, y lo demostraba hasta de manera casi infantil, nosotros nos reunimos en la sala y todos queríamos seguir tocando juntos, así que empezamos a buscar la forma".

"Y ahora, con este show, les vamos a mostrar eso. Que somos amigos, que disfrutamos mucho estar juntos, que nos cagamos de risa, que la pasamos muy bien. Somos un grupo de amigos que hace música y que vive de eso. Somos una familia" cerró.

Los Pericos se presentarán de manera virtual, en un show vía streaming para todo el mundo, este viernes 16 de octubre, a las 22 horas. Un evento único, que resume todo lo que añoramos en estos tiempos de pandemia: el encuentro con amigos.

Un show al aire libre, en contacto con la naturaleza, donde interpretarán una buena dosis de sus grandes hits. Los Pericos te invitan a tomar un buen vino, comer algo rico y reír juntos, mientras disfrutás de sus himnos y anécdotas.

El show se podrá ver a través de la plataforma Home Music Live.

Las entradas se podrán conseguir ingresando a https://homemusic.live/compra/LOS-PERICOS-ASADO-CON-AMIGOS/14/

Escuchá la nota completa donde hubo anécdotas, reflexiones sobre el momento que nos toca vivir, y mucho más: