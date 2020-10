El Socialismo presiona en el Congreso para que Nación pague la deuda con Santa Fe

El diputado nacional del Bloque Socialista, Enrique Estévez, presentó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso una misiva para exigir que se incorpore un artículo en el Presupuesto 2021 para que se incluya una partida específica para el pago de la deuda que el Poder Ejecutivo Nacional tiene con la Provincia de Santa Fe. La propuesta, enviada al presidente de dicha comisión, Dr. Carlos Heller, también fue acompañada por su par santafesino, Luis Contigiani.

“Exigimos con firmeza el pago de la deuda que el Gobierno Nacional tiene con Santa Fe, que actualmente supera los 120.000 millones de pesos, como consecuencia de retracciones ilegales hechas sobre la coparticipación”, enfatizó Enrique Estévez.

“Si bien comprendemos la situación financiera del Gobierno Nacional, ninguna excusa es válida, porque se trata de una decisión política, como el hecho de haberle transferido por DNU miles de millones de pesos a la provincia de Buenos Aires”, explicó el legislador nacional, y recalcó que “esta acreencia le corresponde al pueblo de Santa Fe”.

“El gobernador Perotti debiera ponerse al frente de este reclamo que beneficia a todos los santafesinos y santafesinas”, puntualizó el secretario general del Partido Socialista de Santa Fe, y pidió a todos los legisladores que representan a la provincia “ponerse la camiseta de Santa Fe” y “reclamar el dinero que nos corresponde”.

Asimismo, el diputado socialista alertó sobre la falta de federalismo en el presupuesto del año próximo y enfatizó: “El federalismo es fiscal o no es federalismo”.

“Cuando el presidente habla de ´federalizar la Argentina´ se trata de slogans vacíos, porque al federalismo se lo practica, no se lo invoca”, manifestó Estévez. Es que en el proyecto de presupuesto 2021 presentado por el Ejecutivo se puede ver que se invierte cuatro veces más para un habitante de CABA que para uno de Santa Fe (inversión pública nacional por habitante en el presupuesto 2021 – Santa Fe $5.223 per cápita vs CABA $23.213 per cápita).

“Santa Fe es una de las provincias que más aporta al fisco nacional y la más perjudicada en la coparticipación”, señaló el dirigente socialista e indicó que “Buenos Aires es la única provincia que cada vez recibe más fondos, en detrimento de las otras jurisdicciones”.