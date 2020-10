Piden a Perotti que apruebe los protocolos para que más estudiantes vuelvan a las escuelas

Ante la preocupación de tantas familias santafesinas que desean el regreso de los alumnos a las actividades presenciales en los establecimientos educativos los Diputados Nacionales Juntos por el Cambio, Gisela Scaglia, Federico Angelini y José Nuñez escribieron una carta al Gobernador Omar Perotti para alertar sobre las consecuencias negativas de la educación a distancia y pedirle que no deje cerradas mucho más tiempo las escuelas.



“La situación de abandono escolar de tantos niños, niñas y adolescentes también debe ser una preocupación de todos nosotros que ocupamos la función pública. En una situación como la que vivimos los argentinos, donde el 53% de los niños, niñas y adolescentes viven en un hogar pobre, tenemos que poner el foco en la educación y el no abandono escolar. No podemos permitirnos que en Santa Fe tengamos niños, niñas y adolescentes que abandonaron. Es imperioso que desde el Estado se le den respuestas y soluciones. La presencialidad no es un capricho de unos pocos, es una necesidad de muchos y una obligación de todos los adultos”, escribieron en el escrito.



La carta fue acompañada por un listado de más de mil firmas de madres y padres que se juntaron en el transcurso de las últimas dos semanas manifestando la voluntad firme de retornar a las aulas, como asi tambien de acompañar al Gobernador en su decisión de volver a acercar a las maestras y maestros con sus alumnos.



“Hoy, el mundo tiene escuelas abiertas y presenciales aún cuando los niveles de Covid 19 son altos y las escuelas no se cierran. Ellos entienden con claridad que los establecimientos educativos y los maestros y maestras ocupan un lugar central para la educación y la prevención respecto de cómo tenemos que comportarnos frente a esta pandemia. Por todo esto, implementar protocolos y aplicarlos es animarnos a dar un paso firme de seguridad comunitaria. Entender entonces que, la escuela cumple un rol central en las expectativas favorables en esa comunidad y sobre sus horizontes de posibilidades para lo que resta del año 2020 y del año 2021, es el mayor trabajo y legado que podemos realizar en conjunto entre todos los dirigentes de la sociedad”, aseguraron en el escrito.