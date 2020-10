Virginia Da Cunha: "Tuve una experiencia fantástica y la transformé en música"

Virginia Da Cunha presentará este viernes, a las 21 horas, a través de la plataforma Ticket Hoy, su show en streaming en el que presentará varias canciones compuestas durante este período donde la pandemia llegó a nuestro país, y contará con la participación especial de Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes.

"Todo comenzó en marzo cuando me quedé varada en Mendoza, donde fui a tocar, y me agarró el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Estuve siete meses ahí y conocí gente maravillosa, músicos muy talentosos, y usé ese tiempo para mirar para adentro, para sanar, y ver la vida desde otra perspectiva" comienza contando Virginia en Radio QUIERO! 95.3.

"Fueron apareciendo nuevas canciones, aprendí a tocar la guitarra, y muchas de esas canciones nuevas van a ser estrenadas en este espectáculo" agregó.

En diálogo con Lalo Monje en el programa "Subí que te llevo", Da Cunha habló también sobre su último disco, "Nueva Religión habla de volver a encontrar la verdad dentro del corazón de cada uno. Creo que el camino a tomar es el de la naturaleza, volver a lo natural. Este momento nos hace reflexionar sobre la vida que llevábamos y nos da la oportunidad de vivir de otra manera".

Consultada sobre la posibilidad de una reunión con Bandana en el futuro cercano, Virginia indicó que el streaming que harán Lourdes y Lisa en los próximos días "es algo de ellas, que gestaron y organizaron las dos. Yo estaba en Mendoza, volví a Capital hace muy poco. No es Bandana. Es algo personal de ellas, como yo tengo el mío y otros tanto artistas hacen el suyo. Sobre juntarnos no puedo decir nada. No hay proyecto por el momento. Si aparece el proyecto lo veremos. Hace rato que creo que soy un instrumento, si la gente quiere que pase y eso está bien, seguramente estaré".

Sobre el espectáculo, la artista contó que "quiero que sea un mensaje que llegue a todos. Pedí que el acceso sea el más económico posible, saldrá solo $ 350, y podrán verlo en familia".

En el cierre de la nota, recordó su visita a Casilda en ocasión de su presentación en el boliche NOX: "Fue un día de la Primavera. En esa época tocaba en todos los lugares que podía y me acuerdo de esa noche y lo bien que la pasamos".

