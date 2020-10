Comunicado de la Asociación Odontológica

El texto del comunicado expresa:

La Asociación Odontológica Caseros comunica que la Obra Social provincial IAPOS , no actualizo los aranceles como fuera pactado y prometido hace meses y ADVIERTE que IAPOS no está cubriendo el denominado código COVID 19 que incluye los gastos de materiales de Bioseguridad a causa de la Pandemia.

Las Obras Sociales y prepagas se están haciendo cargo en su mayoría de este costo extra, Iapos dispuso un monto determinado para tal fin, pero en este momento dejaron de abonarlo. Por tal motivo quedara a cargo del afiliado. Las medidas de bioseguridad que se deben tomar con cada paciente para protegerlos de un posible contagio de Covid (y a la vez proteger al personal de salud) son fundamentales y obligatorias.

Aclaramos que NO se suspende la atención, se restringirá el número de prestaciones como así también se extenderán los turnos a plazos mayores.

Aclaramos que cuando IAPOS aumento la cant y valor de los bonos no fue para afrontar una suba en los aranceles.

Sabemos el déficit que atraviesa la provincia, y nuestro compromiso es con el afiliado, por eso seguiremos trabajando a fin de brindar el servicio haciendo público que los aranceles que abona IAPOS no fueron actualizados y no cubren los costos de insumos regidos por el dólar, como así también no ampliaron la cartera fija que otorga a Caseros por lo tanto los profesionales superan el cupo de atención cubriendo el mismo con una mínima cantidad de pacientes.

Nuestra intención es comunicar y alertar la situación que atraviesa la odontología en general.

AGRADECEMOS SU DIFUSION

ASOCIACION ODONTOLOGICA CASEROS