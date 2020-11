Recomendaciones para este Cyber Monday

Guillermo Marro es especialista en Seguridad de la Información y consultado en Radio QUIERO! 95.3 contó, paso por paso, lo que debemos tener en cuenta a la hora de aprovechar las ofertas que encontraremos en internet en el marco de este Cyber Monday.

"Lo primero que tenemos que tener en cuenta no tiene que ver con lo tecnológico sino con lo personal, con el sentido común que usamos antes de hacer cualquier compra en cualquier comercio físico, y es ver la reputación que tenga el vendedor. Eso lo podemos ver en distintos lugares, mirando los comentarios de compradores anteriores, googleando, etc", y agregó que "luego hay que ver la autenticidad en los protocolos de seguridad del sitio donde vamos a dejar nuestros datos. Donde está la dirección del sitio, en la barra de dirección, a la izquierda, debemos ver un candadito. Si el candadito está tachado, ese sitio no es seguro".

Por otra parte, Marro contó que "muchos sitios nos piden registrarnos y nos dan opciones para hacerlo. Podemos elegir entre hacer un proceso de autenticación vía correo electrónico o con los datos de inicio de sesión de facebook o twitter o Google. Recomiendo hacerlo con esta última opción, ya que tienen protocolos de seguridad aceitados que son más confiables".

"Antes de hacer la compra, y de ingresar al sitio, sería conveniente abrir una sesión de incógnito en el navegador que usamos. Regularmente la mayoría de la gente utiliza Chrome. En el menú hay una opción que dice nueva ventana de incógnito, es recomendable hacer la compra allí".

Y por último, y no menos importante, el especialista indicó que "a la hora de pagar, siempre es mejor elegir la modalidad de pago de Mercado Pago, o esos sistemas, que ya tienen sus protocolos de seguridad también bien aceitados y de esa manera protegemos mucho más los datos de nuestra tarjeta, ya sea de crédito o de débito".

Escuchá todas las recomendaciones en la nota completa: