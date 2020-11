Gisel Mahmud: “El contexto de la pandemia hace necesaria la Ley de Juventudes”

Los números muestran el impacto de la pandemia en las juventudes de Santa Fe, y requieren la urgente atención de las autoridades políticas. El proyecto de Ley Provincial de Juventudes intenta brindar herramientas para revertir esta situación que es cada día más preocupante y que no encuentra respuesta. El gobierno provincial tiene nulas políticas para este grupo.

La preocupación por los efectos de la pandemia en las juventudes, es un tema que desde hace meses vienen siguiendo con atención la diputada del bloque Socialista, Gisel Mahmud. A esto se le suma la nula respuesta y acciones del gobierno provincial con políticas destinadas a este grupo etario, también abordadas en diferentes proyectos legislativos. Por su parte, la legisladora insiste en que la provincia de Santa Fe tiene que contar con una Ley de Juventudes que sirva como herramienta para cualquier gobierno en el abordaje de políticas públicas para un sector que se comprende entre los 15 y 29 años.



En este sentido Mahmud dijo: “Lo primero que hay que destacar es que las juventudes no tienen una ley propia a nivel provincial como así tampoco en lo nacional, desde donde también se está trabajando para alcanzar esta normativa. Esto, porque creemos fundamental que exista una norma que consagre los derechos de las y los jóvenes para que no dependa del gobierno de turno respetarlos o pensar políticas en favor nuestro”. Y agregó: "También la falta de políticas de juventudes en la Provincia de Santa Fe hace que la situación para las y los jóvenes sea cada día más difícil. Los programas que contribuían a mejorar esta situación fueron eliminados sin justificativo. El "Emprende joven", el programa "Raíces", el "Ingenia" desde donde se acompañaban ideas y emprendimientos de jóvenes, o también espacios como "El Entrevero" o "La Esquina SF" desde donde se generaban cursos gratuitos de formación. Éstas son solo algunas líneas de trabajo que desaparecieron en Santa Fe con la nueva gestión de gobierno, precisamente cuando más se necesitaban".

Y en la misma línea destacó que: “a las y los jóvenes son a los que más se les exige, o porque tienen que estudiar, o tienen que ser productivos teniendo un trabajo o porque se tienen que destacar en una disciplina, de lo contrario se los tilda de vagos, que la juventud está perdida y muchas cosas más que escuchamos a diario. Pero la pregunta es: ¿Alguien piensa que oportunidades les damos para ese primer empleo?, ¿Qué herramientas y acompañamiento tienen para transitar la escuela y terminarla?, ¿Cuántas oportunidades se les dio desde para que puedan emprender, crear o desarrollarse en alguna disciplina? Es necesario trabajar sobre eso”.



Las juventudes en pandemia



Algunos de los datos que más preocupan son los que impactan directamente sobre las juventudes. Según el INDEC respecto al primer semestre de 2020, la mitad de los y las jóvenes en Argentina son pobres y es a quienes más afectó el incremento de la pobreza. Este índice pasó del 35,5% en el segundo semestre de 2019 al 40,9% el primer semestre de 2020, un incremento de 5,4 puntos porcentuales. Esto afecta en mayor medida a los y las más jóvenes, alcanzando el máximo de 56,3% en las personas menores de 14 años.

Sin embargo, podemos ver que el incremento de la pobreza en el último semestre afectó en mayor medida a los y las jóvenes de entre 15 y 29 años, afectando al 49,6%. Respecto a la indigencia, se mantiene la misma tendencia: a nivel nacional pasó del 8,0% en el segundo semestre de 2019 al 10,5% en el primer semestre de 2020. En este caso, fueron también los y las jóvenes de entre 15 y 29 años quienes sufrieron el mayor impacto, con un incremento de 3,3 puntos, afectando al 12,8%.

En relación a los indicadores de pobreza y empleo reflejan la precariedad laboral de los y las jóvenes de Argentina y la falta de políticas públicas orientadas para este grupo. Mientras que para la población entre 30 y 64 años se perdió el 15% de empleos, en los y las jóvenes menores de 30 el impacto fue del doble, donde el 31% de dichos/as jóvenes dejaron de estar ocupados/as de un trimestre a otro. Es oportuno señalar cómo esa disminución de 1,3 millones de jóvenes ocupados/as podría relacionarse con los 1,5 millones de nuevos jóvenes pobres.



Brecha digital



Según encuestas relevadas por UNICEF en abril de este año, el 18% de los y las adolescentes entre 13 y 17 años no contaba con acceso a internet en su hogar. Y el 37% no cuenta con dispositivos electrónicos para hacer las tareas escolares. Dicho porcentaje se incrementa muchísimo si consideramos estudiantes de escuelas estatales, llegando a un 44%, y más todavía en el caso de quienes viven en hogares que perciben la AUH, donde el 53% no contaba con acceso a dichos dispositivos.



Ley de juventudes



El proyecto que espera tratamiento en la cámara de diputadas y diputados fue construido con el aporte de cientos de jóvenes de toda la provincia y recibió hace algunos meses el apoyo de más de 20 Concejos municipales de Santa Fe.

“Este proyecto es fruto de un trabajo de mucho tiempo, con aportes y miradas de muchas juventudes de nuestra provincia que sumaron desde sus experiencias todo lo necesario para hacer una norma amplia y con un gran potencial” expresó la diputada. “Y en este sentido tener el apoyo de concejalas y concejales jóvenes de toda nuestra provincia, habla de la importancia que tiene el tema y nos da muchas más ganas para seguir trabajando para que sea Ley”, finalizó.

Entre algunos de los derechos que contempla el proyecto de ley se destacan: a la Igualdad en la diversidad sexual, a la participación, a la educación, a recibir educación sexual integral, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, a un ambiente sustentable y saludable y al deporte, entre otros.

Así mismo, prevé la creación de un Gabinete joven para diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas con perspectiva joven, un Consejo Provincial de Juventudes como espacio plural para la discusión, diseño y monitoreo de políticas para las juventudes y elaboración de estas. También una Red de políticas de juventudes en municipios y comunas, un Observatorio de juventudes para producir conocimiento y sistematizar información sobre juventudes y por último, una Defensoría de juventudes en el ámbito de la defensoría del pueblo para velar por la protección y promoción de los derechos jóvenes.