Absuelven a la mujer policía acusada de abusar de su hija

Por unanimidad, los tres jueces que integraron el Tribunal decidieron absolver a la madre de la víctima, única sospechosa del caso de abuso. "Vamos a apelar. Esta historia no terminó" expresó el fiscal de la causa, Emiliano Ehret.

A finales de noviembre de 2018, una niña fue atendida en el Hospital San Carlos con signos evidentes de haber sufrido un abuso.

Al tomar conocimiento la Fiscalía, se llevaron adelante una serie de medidas que llevaron a la detención de la madre de la víctima, una mujer de 35 años, en ese momento, y que prestaba servicio en la Unidad Regional IV.

La investigación que llevó adelante el fiscal Emiliano Ehret llevó las cosas a juicio oral, y en la mañana de este viernes, el tribunal, conformado por los jueces Alberto Vacca, Marisol Usandisaga y Jesús Rizzardi, decidió absolver a la imputada, Lucía Beatriz Suárez, por los delitos que se le imputaban.

Los fundamentos del fallo se conocerán dentro de los próximos cinco días hábiles, aunque el Dr. Ehret ya adelantó que apelará esta sentencia de primera instancia.

En diálogo con Lalo Monje, en Radio QUIERO! 95.3, el fiscal indicó que estaba "sorprendido, pero vamos a esperar conocer la letra chica del fallo. No entendemos qué pasó porque el abuso está confirmado, así lo dijeron forenses, peritos, y de no ser la madre la autora, es evidente que estaría encubriendo al autor del hecho, y desde el tribunal no se la condenó por encubrimiento agravado tampoco".

"Desde ya que vamos a esperar a ver los fundamentos, pero ya te puedo adelantar que vamos a apelar".

Ehret expresó que el Tribunal sugirió ampliar la investigación, "pero hicimos todo lo que teníamos que hacer, y no vamos a exponer a la víctima nuevamente, no la vamos a revictimizar, ya prestó declaración en cámara Gessel, y tuvo distintas pericias. Lo que presentamos es todo lo que tenemos. Pero esta historia no terminó" sentenció.

