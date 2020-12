Clara García: “Votamos un presupuesto con serias críticas, pero somos una oposición responsable”

La diputada Clara García (FPCyS-Socialistas) cuestionó el espíritu del proyecto de Presupuesto al tiempo que criticó la falta de predisposición de los ministros del Ejecutivo a concurrir a la Cámara baja a brindar explicaciones y el incumplimiento a la hora de publicar información sobre gastos e ingresos en tiempo y forma. En cambio, rescató el rol de la oposición, que sancionó la iniciativa aprobada en el Senado, “aún con fuertes disidencias y con un enfoque muy diferente de gestión pública al que plantea esta foto fiscal que propone el actual gobierno”.

Según la legisladora, el proyecto oficial “muestra una concepción de Estado que prioriza acumular los fondos en Tesorería en menoscabo de la obra pública, de los sectores productivos que sufrieron un enorme impacto a causa de la pandemia e, inclusive, de los sectores más vulnerables al derogar un programa emblemático como el Abre”.

Sobre este último tema en particular, García apuntó a la calidad institucional del Ejecutivo: “Este gobierno demostró que, aunque haya una ley, puede no cumplirse; que tener partida presupuestaria no garantiza que se ejecute; y que tener saldo en caja no garantiza que se efectivice. El Abre fue aprobado por esta Legislatura y tenía más de $3.100 millones de presupuesto, que se perdieron durante todo 2020”.

“Nuestra actitud siempre ha sido la de una oposición responsable –aseguró-, entendemos la necesidad de contar con una ley de Presupuesto y por eso la aprobamos aún sin haber tenido un ministro de Gobierno con quien dialogar acerca de una cuestión central como esta, y con un ministro de Economía que no solo no concurrió a la Comisión de Presupuesto, como ha sido una tradición durante todos estos años, sino que no respondió pedidos de informe que presentamos para contar con datos adicionales y tampoco cumplió con la publicación de datos oficiales en tiempo y forma. Hasta hace 15 días solo estaban cargados los montos ejecutados hasta el mes de junio, y hace 15 días cargaron los datos de septiembre”, precisó.

También cuestionó que hayan “perdido volumen presupuestario las partidas asignadas a la atención de la salud en medio de una pandemia sin precedentes, y de la seguridad, que fue el slogan de campaña de este gobernador”.

Además, rechazó que la iniciativa “tenga perspectiva de género como se pretende. Esto significaría confeccionar el presupuesto imputando partidas específicas con ese enfoque a cada área. En realidad, solo se elaboró una lista de temas de impacto y se le asignó apenas algo más que un punto del presupuesto”, señaló.

Denunció, asimismo, “la incorporación de conceptos que nada tienen que ver con en una ley tan trascendente”, y mencionó un artículo -ya excluido por el Senado-, según el cual “todos los inmuebles propiedad del Estado provincial podían venderse si pasar por la Legislatura”.

Recursos

En este aspecto, la legisladora aseguró que “lo recaudado este año ha sido muy superior a lo presupuestado el año anterior. Cómo puede ser que tantos recursos guardados en la caja de la provincia y no se utilicen en un año de pandemia y crisis sin precedentes”, preguntó.

Además, advirtió que “no está incluido el principio de ejecución de la deuda de coparticipación reconocida por la Corte cuando sí lo está en el Presupuesto Nacional. Tampoco figura el ajuste 2019-2020 que la Anses debe cubrir a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe”, detalló García, y a continuación inquirió: “El gobernador (Omar Perotti), ¿tiene más compromiso con el presidente que con los santafesinos y santafesinas? ¿Piensa que no va a cobrar o considera que sí, pero no lo contabiliza y entonces incluye un artículo para que todos los ingresos percibidos por fuera de lo presupuestado puedan ser de libre utilización por el Ejecutivo sin pasar por la Legislatura?”. Al respecto, el Senado incorporó una cláusula para redireccionar esos fondos a obra pública y así quedó en el texto aprobado.

Inversiones y gastos

En este caso, la diputada socialista habló de “otro gran error de estimación, como es prever menos recursos de los que probablemente ingresen, de modo de disponer de ellos con discrecionalidad. O proponer una inversión de $72.000 millones, una cifra de difícil ejecución para un gobierno que no tiene licitaciones en marcha y que este año apenas ejecutó $9.000 millones de los 62.000 presupuestados. Sin dudas, esto esconde el intento de pasar recursos de la partida de bienes de capital a gastos corrientes, por lo cual fijamos un tope de 40% para hacerlo”, indicó.

Endeudamiento

En sintonía con lo anterior, García dijo que en este caso “calcularon un déficit para volver a pedir endeudamiento, esta vez de $12.500 millones, donde no solo desaparecen los municipios y comunas como destino de parte de esos recursos, sino que no se especifica obra pública alguna”. En este punto, la legisladora preguntó: “Si este año no se usó el endeudamiento y mes a mes se acumularon fondos en los bancos, ¿por qué es tan indispensable ahora?”.

Ley de Necesidad

En este caso, García trajo a colación “la insistencia del Ejecutivo para su aprobación al comienzo del año. Tan indispensable parecía ser el endeudamiento que solicitaron y, sin embargo, su utilización fue escasa, y jamás convocaron a la Comisión de Seguimiento a la norma. Ahora insisten con extender la Ley de Necesidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Vamos a autorizar hasta el 30 de junio como indicó el Senado”.

Llegando al cierre de su intervención, la diputada afirmó: “Vemos que en el presupuesto no están los ejes y las políticas que el gobierno viene anunciando. Quizá sean los proyectos de algún ministro y no de la gestión”, y explicó: “Nada dice del proyecto de conectividad, tampoco de las leyes de seguridad que fueron presentadas hace pocos días después de tantos meses de elaboración. No sabemos cuáles son los presupuestos que van a tener”.

“No disminuimos ningún monto del presupuesto enviado. Este gobierno tiene todos los fondos que necesitaba, todas las facultadas que pidió. No hay más excusas para ver a una provincia en marcha. Tener semejante presupuesto votado el 30 de noviembre, debería ser un buen augurio para el 2021”, concluyó.