Lifschitz: "Cuando llegue el momento de armar una propuesta electoral seguramente estaremos todos juntos"

Luego de las declaraciones que realizó a un medio provincial, donde no veía con buenos ojos un gran frente para enfrentar al Justicialismo, el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz, fue entrevistado por Lalo Monje en Radio QUIERO! 95.3, donde expresó que "muchos santafesinos guardan un buen recuerdo de mi gestión, y eso me posiciona y me da una referencia que yo valoro y atesoro porque es un capital muy importante".

Consultado sobre el futuro político inmediato de su espacio, Lifschitz respondió: "Creo que estamos en un momento muy difícil. Muy difícil de la Argentina, muy difícil de la provincia, con muchos problemas acuciantes que angustian y que preocupan a gran parte de la sociedad santafesina. Diría que son pocos los que hoy pueden estar libre de preocupaciones. Quizás algunos que están en muy buena situación económica, pero después, el resto tiene los problemas o la preocupación por el problema sanitario y por una pandemia que no termina de ceder, o el problema de la economía que no arranca y de la inflación que se ha disparado, el problema de los chicos que no empiezan las clases y que están preocupados por cómo se va a dar el reinicio del ciclo escolar, así que bueno... problemas tenemos muchos, ni hablar para los que viven en las grandes ciudades donde lidian con la violencia y la inseguridad"

Y agregó: "Estamos en un momento de mucho debate político a nivel nacional. Fíjese lo que pasa nivel nacional con los distintos sectores del peronismo. Y en el radicalismo ocurre lo mismo y obviamente que también pasa en el socialismo. Hay debates, posiciones por allí un poco distintas.

Hay discusión, pero creo que cuando llegue el momento de poder presentar una propuesta electoral, de poder interpretar y darle forma a una propuesta para el futuro de Santa Fe, vamos a estar coincidiendo seguramente todos los socialistas y todos los radicales y probablemente algunos otros amigos y amigas de otros partidos, porque creo que es un momento para buscar acuerdo, para buscar consensos, y para tirar juntos para adelante. Demasiados problemas tiene la sociedad Argentina como para que, además, los políticos nos estemos peleando.

Al ser consultado si el título de la nota podría ser "Miguel Lifschitz no le cierra la puerta del frente de frentes", el ingeniero respondió: "No me gusta el término frente de frentes porque da la sensación de acuerdos de cúpula, de acuerdos de partidos a espaldas de la sociedad. Y la verdad que me parece que no es el momento. La sociedad está pidiendo otras cosas. Está pidiendo propuestas, ideas, proyectos claros, más que rejuntes de partidos. Entonces me parece que nuestra prioridad hoy esté más que ver cómo juntamos distintas estructuras políticas, a ver cómo podemos ofrecerle una mejor respuesta a los problemas de la sociedad. ¿Qué pensamos que vamos a plantear para la economía Santa Fe, para la educación, para la salud? Me parece que por ahí es que pasa la prioridad. Por lo menos desde mi punto de vista".

Sobre cuál será el momento de tomar decisiones, el exgobernador de Santa Fe indicó: "Estamos esperando primero que se clarifique el calendario electoral nacional, porque usted sabe que hay en el Congreso un proyecto de ley para eliminar las primarias abiertas y obviamente que esto modifica o cambia el escenario y el calendario electoral y por otro lado estamos esperando también que el gobierno de la provincia convoque a las elecciones provinciales, elecciones de concejales e intendentes de algunas ciudades y de presidentes comunales. En este caso habrá que ver cuál es la decisión del gobierno, así que cuando esté más claro ese panorama seguramente nos vamos a reunir con los amigos de nuestro espacio del Frente Progresista y vamos a tomar una decisión".

SOBRE EL GOBIERNO DE PEROTTI

"A veces desde afuera los problemas parecen fáciles de resolver, y todos creen que pueden encontrar soluciones rápidas y cambiar las realidades de un día para otro y eso no es así. Es siempre muy complejo. Pero también es cierto que la realidad habla por sí sola. Si hoy estamos en un país donde la inflación mensual está arriba del 4% ninguna economía puede funcionar de esa manera. Estamos en un país donde el plan de vacunación no está claro. Nadie sabe ni cómo ni cuándo va a poder acceder a la vacuna para enfrentar una pandemia que genera una gran preocupación en todos los sectores de la sociedad, tenemos problemas como decíamos de violencia y de seguridad que se han agudizado en los últimos tiempos.

Frente a esto, más allá de calificar a un gobierno, lo que hacen falta son respuestas, hacen falta soluciones, hace falta política, hace falta decisión, y esto me parece que es lo que lo que hoy se le está reclamando a todos los gobiernos. No quiero enfocarme sólo en el gobierno provincial, porque me parece que hay un gran déficit del gobierno nacional no que ha logrado poner en marcha la Argentina como nos habían prometido. La economía sigue en buena parte paralizada, hay gran desconfianza en todos los actores económicos el sector agropecuario. Nuestros productores, nuestros empresarios del campo, se han visto nuevamente golpeados y agredidos por las acciones y decisiones que toma el gobierno. Entonces me parece que es el momento de parar la pelota, de buscar acuerdos, de buscar diálogo y de buscar soluciones sobre todo para los distintos problemas que están acuciando a la sociedad santafesina y argentina.

La verdad que el año qué pasó, el 2020 dejó un año de muy escaso diálogo, con muy poca interacción entre la oposición y el gobierno, entre la legislatura y el gobierno. No hubo prácticamente diálogo salvo contadas excepciones y no habido funcionarios tampoco, más allá del gobernador, que tuvieran la vocación de generar un diálogo con la legislatura.

En alguna medida lo hizo el ex ministro Esteban Borgonovo, pero ya sobre del fin de su de su gestión había perdido poder y capacidad de negociación dentro del propio gobierno. Tenemos alguna expectativa este año con el nuevo ministro de gobierno, Roberto Sukerman, que si bien sus primeras declaraciones en relación a la legislatura no fueran afortunadas, pero pero aún así esperamos que pueda haber un mejor diálogo a lo largo de este año.

Creo que eso es indispensable por lo que decíamos antes. Porque la gravedad de los problemas que atraviesa el país y que atraviesa la provincia necesitan de un gobierno y una oposición que puedan ponerse de acuerdo en temas fundamentales.

PLAN DE INFRAESTRUCTURA

Lifschitz también destacó lo trabajado en su gestión en materia de obras públicas, junto a quien fuera intendente de Casilda, Juan José Sarasola: "Pudimos hacer muchísimas cosas en esos años. Y también estamos trabajando con nuestros equipos técnicos pensando un nuevo Plan de infraestructura, tal vez más ambicioso que el anterior".

"En estos próximos días quien fuera el ministro de Infraestructura, el ingeniero Garibay, que me acompaña en la Legislatura, y también el ingeniero Seghezzo, que fuera el administrador de Vialidad Provincial, van a estar generando reuniones con instituciones intermedias, con referencias locales en cada departamento, para empezar a elaborar un plan de infraestructura para el futuro. Así que estamos trabajando en la coyuntura, pero también con una mirada puesta en los próximos años" cerró.