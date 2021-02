La UCR Santafesina REPUDIA la vacunación vip montada por el Ministerio de Salud de la Nación

El comunicado expresa textualmente:

El escándalo de la vacunación vip montada por el Ministerio de Salud no debería sorprendernos, y confirma que este es el Gobierno del privilegio al que poco y nada le importa los problemas de la mayoría de los argentinos.

Poco y nada le importa al Gobierno Nacional el personal de salud, de seguridad y docentes que han enfrentado la pandemia desde el principio sin ningún privilegio. Poco y nada le importan los 7,3 millones de argentinos mayores de 60 años, que no solo vieron afectados sus ingresos y tienen que vivir en la pobreza, aislados y en peligro permanente, y ahora se enteran que su esperanza de poder vacunarse contra el Covid 19 no está dentro de las prioridades del Gobierno. El gobierno les confirmó que sus prioridades son los dirigentes, funcionarios y simpatizantes del Partido Gobernante, sus amigotes de la CGT, y algunos empresarios que vienen siendo privilegiados y no solo con la vacunación Vip.

La renuncia del Ministro de Salud no devolverá la esperanza a los argentinos, el Presidente le debe una explicación a cada argentino que está hace meses encerrado en su casa por ser considerados personas de riesgo, lejos de sus seres queridos. A cada argentino que perdió su trabajo o vio afectado los ingresos de su actividad por el manejo que hizo de la pandemia un gobierno que no cuidó la economía ni priorizó la salud. A cada argentino, que esperando la vacuna, perdió a sus familiares.

El Gobierno debe dar explicaciones de esta barbaridad que se transformó en privilegio y placer para unos pocos y en dolor y desesperanza para la inmensa mayoría. Debe aceptar su gravísima falta de ética, su inmoralidad y su culpa, y debe poner a disposición la información de los protocolos de vacunación que hasta ahora los ocultó, el destino de las vacunas distribuidas, y el plan de vacunación para todos los argentinos con todos los detalles que se desconocen.

Esperamos, en honor a la política como herramienta de transformación y no de privilegios, que el Señor Gobernador de la Provincia y los legisladores del Partido de Gobierno repudien lo sucedido y se sumen a nuestros pedidos de explicaciones e información.

El texto está fechado el 20 de febrero de 2021 en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la firma la Mesa Directiva de la Unión Cívica Radical – Distrito Santa Fe.