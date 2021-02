Moya: "Lo de la vacunación vip es un hecho lamentable"

"Lo que sucedió es un hecho lamentable, sin lugar a dudas" comenzó Moya al aire de Radio QUIERO! 95.3 en el programa "Subí que te llevo", y agregó que lo que pasó en Santa Fe también es grave, en cuanto a las denuncias sobre la vacunación del gobernador y su familia. "Hubo falsas noticias sobre el gobernador. La realidad no era así".

Sobre la vacunación en Casilda indicó que "venimos a un muy buen ritmo. Por suerte no hemos tenido ni el más mínimo problema. Estamos llevando el ritmo que esperábamos. Tal es así que esta semana calculamos que podremos empezar con la vacunación en todas las residencias de ancianos, y podríamos completar la vacunación de todos los médicos que se quisieron vacunar".

"Resta vacunar a kinesiólogos, odontólogos y farmacéuticos" agregó.

Sobre la cantidad de vacunados dentro del personal de salud, el director del efector contó que "las dos dosis la recibieron alrededor de 550 profesionales, mientras que otros 350 recibieron la primera dosis".

Consultado sobre la posibilidad de hacer público el registro de personas vacunadas, para llevar mayor transparencia al acto y tranquilidad a la población, Moya expresó:

Si por mi fuera no habría ningún tipo de inconveniente, es más, me gustaría que pudiese hacerse público. Pero es como una historia clínica, no se puede hacer público por la sencilla razón que no es legal, y además nos dicen que no sabemos si la gente que se ha vacunado quiere que se haga público.