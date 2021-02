Con opción a dos

En 2019 fue un estilo de campeonato que sólo duró una temporada y se descartó sin pensarlo demasiado. Pero esta vez, los tiempos son otros. Con zonas y opción a dos campeones como sólo aconteció en 1992 con Unión

Casildense y Atlético Chabás, la Liga Casildense tiene tiempo y forma para su regreso post-pandemia: será el domingo 28 de marzo, con fase regular a dos ruedas y playoffs, dejando latente la posibilidad de un certamen extra si es que los tiempos del año lo permiten.

Si bien se barajaron otros modos de disputa con el todos contra todos, entre el recelo de un nuevo parate y la disconformidad de algunos clubes de jugar sólo de ida y no tener localía ante su clásico rival, forzó que los quince participantes (mismos inscriptos que en 2020), sean separados en dos grupos. Uno tendrá siete integrantes: Alumni, Aprendices, Unión Casildense, Huracán Casilda Club, Atlético Chabás, Huracán de Chabás y Racing de Villada, que se mantiene tras su regreso después de una década el año pasado que quedó trunco tras sólo una fecha. En tanto que el otro alistará a 9 de Julio, Belgrano, Unión Deportiva, Atlético Sanford, Atlético Pujato, Unidos, Arnold Fútbol Club y la Alianza Deportiva Fuentes.

Los conjuntos se medirán dentro de su zona a dos vueltas, totalizando catorce fechas. De cada una, los dos primeros ubicados avanzarán a cuartos de final y del tercero al sexto disputarán un repechaje. En los playoffs, habrá ventaja deportiva hasta cuartos y sólo elección de condición de local en semifinales, con penales ante empate global. La final, como tradicionalmente acontece, será con localías sorteadas y un tercer partido en campo neutral en caso de igualdad en puntos, sin contemplarse la diferencia de gol.

A su vez, no se descarta que llegado el momento, pueda agregarse un torneo corto para completar el año en los últimos meses de 2021, aunque el mismo no tendrá articulación con el anterior y podría dar lugar a que la temporada consagre dos campeones.

LAS ZONAS

Zona A: Alumni, Aprendices, Atlético Chabás, Huracán Casilda Club, Huracán (Chabás), SyD Racing y Unión Casildense.

Zona B: Alianza Deportiva Fuentes, Arnold FC, Atlético Pujato, Atlético Sanford, Belgrano, 9 de Julio, Unidos AC y Unión Deportiva.

EL INICIO

Primera Fecha (Domingo 28/03)

Zona A:

Alumni vs. Huracán Casilda Club,

Unión Casildense vs. Huracán (Chabás)

Aprendices vs. SyD Racing.

Libre: Atlético Chabás.

Zona B:

Unidos AC vs. Atlético Pujato,

Belgrano vs. Arnold FC,

Alianza Deportiva Fuentes vs. 9 de Julio

Atlético Sanford vs. Unión Deportiva.