Audiencia pública por la vuelta a clases

En "Subí que te llevo" el programa de Radio QUIERO! 95.3, charlaron con la diputada provincial Claudia Balague, quien indicó que "se trató de una reunión muy productiva, porque se presentaron acciones concretas para tener un regreso a la presencialidad de manera segura".

Lamentablemente, el Gobierno Provincial no se está abierto al diálogo, no está dispuesto a escuchar a las partes que están involucradas. Los funcionarios que participaron hicieron una alocución de 30 minutos y se retiraron. No tienen intención de escuchar otras opiniones que podrían enriquecer su gestión.