Yualé: "El trabajo del Gobierno Provincial en cuanto a conectividad fue nulo"

El delegado departamental de AMSAFE se refirió a la actual situación de los docentes que aún no fueron vacunados, no hubo oferta para recomponer los salarios, no hubo modificaciones edilicias en los establecimientos y tampoco se trabajó en la conectividad para todos los alumnos de la provincia.