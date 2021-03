Cambios en la Policía de Santa Fe. En Casilda todo sigue igual

En medio de una revolución que se dio en las redes sociales al viralizarse un audio en el que trata a todos los santafesinos de "pueblerinos", el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, firmó la resolución 185, la cual dispone cambios de titularidades en cargos directivos de la Policía provincial.

Si bien los cambios son en distintos puntos de la Provincia, en Casilda todo seguirá igual con Hernán Ferrero como Jefe de la UR IV, acompañado por Mauro Bonomo como Subjefe.

LOS CAMBIOS

El subdirector de la Unidad Regional XVII (departamento San Lorenzo) pasará a la dirección de la Policía Comunitaria. Luis Pablo Maldonado, ex jefe en Reconquista, Casilda y Villa Constitución, asumirá en su puesto.

El subdirector Diego Bordon asume al mando de la Unidad Regional VIII (departamento General López). En tanto, Diego Lucero estará al frente de la Unidad Regional IX (General Obligado).

Daniel Borovachi fue designado director en la Unidad Regional XIX (departamento Vera). La jefatura en el Departamento de Operaciones Policiales quedó en manos de la subdirectora Liliana Chamorro.

En Relaciones Policiales nombraron al subdirector Sebastián Igonet y en la dirección de Coordinación con Oficinas de Gestión Judicial designaron a la directora Margarita Romero.

EL AUDIO

Con expresiones totalmente fuera de lugar, con un vocabulario chabacano y desubicado, el ministro de Seguridad Marcelo Saín se refirió a los policías santafesinos como "pueblerinos", y ubicándose en un nivel alejado al resto de los ciudadanos de la provincia diciendo que "ustedes están en la D, y yo juego en la A. Nunca van a salir de la D por la mente pueblerina que tienen"

Y agrega: "Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque sino este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos".

Una vez que el audio ganó notoriedad pública, el propio Saín hizo un descargo en sus redes sociales: Aclaró que se trata de un audio privado, que tiene un año y medio y que había sido enviado a “un jefe de policía con pretensión de ministro”, haciendo referencia a Víctor Sarnaglia.

“Este es un diálogo con una persona que no tenía ganas de trabajar. No tengo nada con les santafesines, más que agradecimiento y cariño. Estaba hablando con algún Jefes que no trabajaba, no con los y las policías que día a día laburan. Soy apasionado y puteador, pero en intimidad”, remarcó el ministro.