Sexta Sesión Ordinaria del Concejo

SEXTA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE ABRIL DE 2021.

1. Acta de la sesión anterior.- Sin consideración, aprobado por unanimidad.-

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

2. Nota de Expediente Nº 4434/21, mediante la cual se responde a Nota Nº 046/20, emanada por el Concejo por la que se consultaba acerca de la solicitud del Sr. Nicolás Grabich representante de la Obra Social de pasteleros, confiteros, heladeros, pizzeros y alfajoreros, acerca de contar con espacio exclusivo de estacionamiento sobre calle Hipólito Yrigoyen al 2484, en su sede. Al respecto, desde el área de Tránsito del Municipio se considera viable autorizar tal requerimiento. Pasa a estudio de comisión.-

3. Mensaje Nº 007/21, mediante el cual se eleva el proyecto de Ordenanza Nº 007/21, por el que se cede a perpetuidad los lotes H1 y H2 del Cementerio San Salvador de la ciudad a la Mutual entre Asociados del Club Atlético Alumni de Casilda, con destino a la construcción de Nichos. En contraprestación, se acepta la cesión a perpetuidad a favor del Municipio del inmueble ubicado en calle Danta Alighieri 2260. Pasa a estudio de comisión.-

4. Nota de Expediente Nº 2679/21, mediante la cual se responde a Nota Nº 027/21, por la cual se consultaba acerca del pedido efectuado por un particular para subdividir un inmueble de su propiedad ubicado en calle San Juan, entre las arterias Washington y Vicente López. Al respecto, se informa que la subdivisión debe ser sometida al régimen de propiedad horizontal.-Pasa a estudio de comisión.-

5. Nota de Expediente Nº 2676/21, mediante la cual se responde a Nota Nº 026/21, por la cual se consultaba acerca del pedido efectuado por un particular para subdividir un inmueble de su propiedad ubicado en calle San Juan, entre las arterias Cerrito y Bv. 9 de Julio. Al respecto, se informa que no se ha podido emitir opinión alguna debido a que no hay coincidencia con las superficies expresadas en el croquis presentado y las verificadas por el

DOPyC, y su correspondiente registración catastral.- Pasa a estudio de comisión y se remite nota al recurrente para que rectifique o ratifique lo informado desde el Departamento Catastro.-

6. Nota de Expediente Nº 2629/21, mediante la cual se responde a Nota Nº 025/21, por la cual se consultaba acerca del pedido efectuado por un particular para subdividir un inmueble de su propiedad ubicado en calle Fray Luis Beltrán al 1800. Sobre el particular se informa que la superficie presentada en el croquis de subdivisión no coincide con la declarada en el DOPyC, debiendo regularizarse la situación previa resolución al caso.- Pasa a estudio de comisión y se remite nota al recurrente para que rectifique o ratifique lo informado desde el Departamento Catastro.-

7. Nota de Expediente Nº 2319/21, mediante la cual se responde a Nota Nº 012/21, respecto de la consulta efectuada por este Concejo, solicitando a la Secretaría de Planeamiento que se determine la compensación a efectuar por los Sres. Crognoletti y Calcaterra, quienes requirieron una excepción para construir un centro de salud de alta complejidad en nuestra ciudad, todo en acuerdo a la Ordenanza Nº 2783/17- Apartado Convenios Urbanísticos. Al respecto, la Secretaria pertinente adjunta la documentación solicitada.- Pasa a estudio de

comisión.-

8. Nota de Expediente Nº 2873/21, mediante la cual se responde a Nota Nº 035/21, por la que se consultaba acerca del pedido efectuado por un particular que solicita autorización para habilitar un vehículo para transporte de personas con movilidad reducida. Al respecto, se adjunta el Expediente de referencia y se sugiera otorgar una excepción al Artículo 11, Inc. f), de la Ordenanza Nº 2334/13.- Pasa a estudio de comisión

9. Nota de Expediente Nº 1222/21, mediante la cual se eleva para su consideración y tratamiento copia del Expediente referido, por el cual el Socio Gerente de A.C. y Asociados S.R.L. solicita autorización para avanzar con los trámites inherentes al permiso de edificación de una nave industrial en el predio ubicado en Bv. 25 de Mayo al 3000.- Pasa a estudio de comisión.-

10. Nota de Expediente Nº 7088/20, mediante la cual se responde a Nota Nº 107/20, por la cual se solicita al DEM tenga a bien observar la posibilidad de formar un Departamento de Zoonosis y Equilibrio de Fauna Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública. Sobre el particular se informan las acciones que desde el Municipio se llevan a cabo al respecto.- Pasa a estudio de comisión.-

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES

11. Del Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Casilda solicitando al Cuerpo que se arbitren los medios necesarios a los fines de acompañar y gestionar ante quien corresponda el pedido ya efectuado por la entidad para incluir a los Bomberos Voluntarios como personal de riesgo para acceder con celeridad a la vacunación por Covid- 19. El Concejo Municipal trata sobre tablas un Declaración a los fines de acompañar el

pedido de Bomberos, a raíz de la inquietud manifestada por la Concejal Bonis.

12. Oficios Judiciales, mediante el cual el abogado patrocinante de particulares que tramitan expedientes judiciales respecto del loteo denominado “Tierra de Sueños Casilda”, requiere información y remisión de Ordenanzas vinculadas a la temática.- Pasa a estudio de comisión, con tratamiento preferencial.-

13. De agentes municipales expresando opinión en cuanto al tratamiento del Proyecto de Ordenanza que nombra agentes que subrogan cargos en el ámbito de la Municipalidad de Casilda. Se toma conocimiento.-

14. De la responsable de la Subdivisión Taxis y Remises solicitando se aúnen criterios en cuanto a la aplicación de la Tarifa Nocturna para el servicio de Radio Llamada, en lo pertinente a días y horarios de vigencia. Toman conocimiento.-

15. De un particular solicitando información ampliatoria en cuanto a habilitaciones de Estaciones de Servicio en la ciudad.- Pasa a estudio de comisión.-

DEL CONCEJO EN COMISIÓN

16. Nota al DEM en relación a la Nota Nº 029/20, que referenciaba al Expediente Municipal Nº 279/20 y sus acumulados, qué presentó, oportunamente, el Sr. Fabián Piazza, solicitando que se le autorice una prórroga de doce (12) meses para iniciar las obras de construcción de un Crematorio en el Cementerio “San Salvador” de nuestra ciudad. En virtud a lo manifestado, es de interés de los Sres. Ediles que desde ese Ejecutivo Municipal se

informe si se ha otorgado la prórroga solicitada por el particular. Se remite la Nota al DEM, en la cual se agregará que la misma salió del seno de la reunión de comisión, con acuerdo de todos los Concejales.-

DE LAS BANCADAS

17. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Justicialistas, Pedro Sanitá y Germán Zarantonello, por el cual se designa de manera definitiva en los cargos a agentes municipales que subrogan categorías, en el ámbito de la Municipalidad de Casilda.-Pase a estudio de comisión, en cuarto intermedio.-

18. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Bloque del Frente Progresista, Cívico y Social, Walter Palanca, mediante el cual se dispone la creación de equipamiento sanitario en espacios públicos recreativos, de dominio municipal.- Pasa a estudio de comisión.-

19. Nota presentada por el Concejal del Bloque del Frente Progresista, Cívico y Social, Walter Palanca, mediante el cual se solicita al DEM la instalación de baños públicos en la Plaza de los Mástiles, en el marco de las obras de remodelación anunciadas.- Pasa a estudio de comisión.-

20. Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales del Frente Progresista, Cívico y Social mediante se crea la Unidad Especializada en Violencia de Género en el ámbito de la Guardia Urbana que tendrá por finalidad la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad ante casos de violencia de género y la posterior atención a las mujeres que resulten víctimas de ello.- Pasa a estudio de comisión.-

DICTÁMENES DE COMISIÓN

21. Dictamen Nº 4014/21, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble ubicado en Manzana 24, Parcela 13, del Barrio Timmerman de nuestra ciudad.-Aprobado por unanimidad

22. Dictamen Nº 4015/21, de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se aconseja dar voto favorable a un Proyecto de Ordenanza por el que se actualiza la tarifa para el servicio de Radio Llamada. Aprobado por unanimidad.-

23. Dictamen Nº 4016/21, de la Comisión de Gobierno, mediante se aconseja dar voto favorable a un Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble ubicado en la Manzana 1, parcela 31, sección ST, del Loteo Casilda Town, en nuestra ciudad.- Aprobado por unanimidad.-

24. Dictamen Nº 4017/21, de la Comisión de Presupuesto, mediante el cual se aconseja dar voto favorable a un Proyecto de Ordenanza por el que se designa de manera definitiva en los cargos a agentes municipales que subrogan categorías, en el ámbito de la Municipalidad de Casilda. Rechazado por mayoría.