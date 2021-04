Arán: "Todos los trabajadores tienen el derecho de poder concursar"

La Concejal del Frente Progresista Cívico y Social contó detalles de la situación que llegó a su punto más caliente en la tarde del viernes:

"Hace unos 20 días el Sindicato nos pidió una reunión donde nos manifestó que por ordenanza se nombre a estos 25 Jefes y Subjefes y ya en ese momento le manifestamos que esto debería hacerse por concurso y por ante el Ejecutivo por dos cuestiones muy concretas: la Ley de Municipios y Comunas establece que todo movimiento de personal es potestad del Intendente, y en segundo lugar que a los cargos de supervisión, es decir Jefaturas y Subjefaturas se accede solo por concurso".

En otro pasaje de la entrevista realizada en el programa "Subí que te llevo" de Radio QUIERO! 95.3, Arán aclaró que hubo mala intención a la hora de comunicar algunas cosas:

Para empezar decir que hacer un concurso no tienen costo, no hay que pagar un concurso, porque escuché que también habían dicho por ahí que eran procedimientos engorrosos o que ocasionaban un gasto. No es así, como tampoco es real que si sacábamos estas ordenanza no iba a haber mayores gastos. La Municipalidad iba a tener que abonar todo lo que eran contribuciones y cargas sociales seguramente que correspondan a ese nombramiento.

Sobre la situación desencadenada a la salida de la Sesión Ordinaria del viernes próximo pasado, la Concejal expresó:

El maltrato que yo sufrí, que hay un videíto de la segunda parte porque los gritos empezaron arriba en la sesión, no fueron por parte de los trabajadores. Había alrededor de 40 trabajadores en la sesión y no fue de parte de ellos. Fueron de parte de los dos cabecillas del sindicato, que se ve claramente en el video que está circulando el trato que me dispensaban porque yo no tengo problema de hablar con nadie, de explicarles de sentarme como hice con varios que me llamaron o qué yo lo llamé para explicarles la postura, porque mi votación fue conforme a la ley y sin ningún tipo de intencionalidad, ni política ni personal, de beneficiar o perjudicar a nadie.