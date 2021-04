Agustín Rossi: "Lo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires es un mamarracho"

En diálogo con Lalo Monje, en "Subí que te llevo" por Radio QUIERO! 95.3, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, brindó detalles de la instalación de una carpa del Ejército en las inmediaciones del Hospital Provincial "San Carlos" de Casilda: "Fue un pedido de la Municipalidad de Casilda que fue gestionado por la Lic. Franca Bonifazzi, que es una dirigente reconocida en la ciudad y además es funcionaria de este Ministerio" comenzó el Ministro, y agregó que "aprovechando la cercanía con nuestra base de apoyo logística de Fray Luis Beltrán, que se hicieron presentes y en pocas horas ya estaba instalada".

A pesar que el Municipio anunció que se instalaba una carpa sanitaria, el propio Ministro echó luz a la verdad: "Se trata de una carpa de alojamiento. No tiene equipamiento sanitario, no es una carpa que tenga aparatología. Acá se nos solicitó la carpa y lo demás lo aportaría el Hospital. Será el mismo Hospital el que le dará el mejor uso".

Sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la pandemia, y la polémica que se armó, a través de un uso político lamentable por parte de la oposición, Rossi indicó que "cuando el Presidente habló de fuerzas de seguridad federales, habló de Gendarmeria, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal. Las Fuerzas Armadas tienen prohibido por ley hacer tareas de seguridad interior.

Consultado sobre la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de no acatar el decreto de necesidad y urgencia con las nuevas restricciones entre las que se encuentra la suspensión de clases, Rossi fue contundente: "Desde que se emite el DNU, tiene fuerza de ley. Ningún tribunal inferior, que no sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le puede autorizar a nadie no cumplir con ese decreto. Por lo tanto es un mamarracho jurídico institucional que generó todo este debate, que no lo necesitan los ciudadanos del AMBA".

