Prohibido Olvidar va por la tolerancia cero de alcohol al volante

Adriana "Kuky" Liborio, de la ONG Prohibido Olvidar brindó precisiones en "Subí que te llevo", el programa de la mañana de Radio QUIERO! 95.3: "Siempre hacemos las cosas paso a paso, así que, si bien le mandamos un whatsapp al Intendente, lo correcto fue ingresar la nota por Mesa de Entradas".

Estamos viendo que en muchos lugares se sancionaron ordenanzas similares. Ya está en Santa Fe Capital, la semana pasada en Rosario. Creemos que es necesario dar el debate.

"Sabemos que vamos a tener muchas contras, muchas críticas, pero creemos que el debate se tiene que dar y acordar lo mejor para todos. Porque cuando alguien toma y conduce pone en peligro algo que es irrecuperable que es la vida" aseveró.

Consultada sobre quiénes podrían oponerse a esta medida, Kuky aclaró que "la gente no va a dejar de tomar, ni a dejar de salir a divertirse. Esta ley busca que quien maneje no tome. Se busca prevenir cualquier siniestro y cuando hay alcohol al volante, las probabilidades de un siniestro crecen. No queremos que dejen de tomar, o que se deje de vender alcohol. Queremos que nadie que haya tomado alcohol, maneje".

El primer paso está dado. Ahora habrá que esperar qué decide hacer con esta iniciativa el Intendente, o el Concejo. La nota ya está en poder de la máxima autoridad de la ciudad, y este viernes hará ingreso formal al Cuerpo Deliberativo en la Sesión Ordinaria. Reglamentariamente, deberá pasar a estudio de Comisión y serán los ediles los que decidirán qué tratamiento le darán, si rápido, exprés, o si el proyecto dormirá una larga siesta como muchos otros.

Escuchá la nota completa: