Uboldi: "Estamos viendo la multiplicación de los casos y es muy preocupante"

La Dra. Andrea Uboldi, exministro de Salud Pública del Gobierno Provincial, y actualmente convocada para formar parte del Consejo Asesor al gobernador Perotti, brindó un panorama detallado de la vacunación en la Argentina y las medidas que debemos tomar todos los ciudadanos para frenar la escalada de contagios que harán, sin ninguna duda, que el sistema sanitario colapse:

"En todo el país, en esta segunda ola lo que estamos viendo Es un incremento en los casos es decir una cantidad de casos que se vaya presentando que van a una velocidad de multiplicación importante a diferencia de lo que ocurría en la y por eso me parece que es un momento interesante en el punto de vista de los medios de comunicación para informar estamos parados y cuáles son las recomendaciones que una da sobre todo para tratar de disminuir el riesgo de contagio y también para que si uno está contagiado tengo una consulta oportuna".

"Mucha gente puso toda la expectativa de pensar que la vacunación otra solución en esta parte y en principio recomendables a la gente que la vacuna está destinada para determinados grupos es muy importante que logremos vacunar a los mayores de 60 y que logremos completar el esquema de las personas que son corresponden al personal de salud".

"Como novedad, en el día de ayer y en esta semana, van a estar llegando la vacuna Sinopharm, vacuna de origen chino, que va a estar destinada, esta partida que llega, para la segunda dosis del personal de salud, adultos mayores, y docentes que hayan recibido la primera dosis y que estaban muy preocupados. Que se queden tranquilos que ya tienen garantizada la segunda dosis y eso está vinculado con qué con esta partida se cierra el acuerdo comercial, por el momento, que Argentina tiene con China, y por eso la importancia de que estas dosis están destinadas a segundas dosis".

El resto de la comunidad sabe que si recibió la vacuna de AstraZeneca, y esto lo vamos a aclarar, el tiempo de la segunda dosis es de 3 meses. Y esto es, básicamente, porque el laboratorio, en los estudios, se encontró que la protección y la eficacia, que era de aproximadamente el 60%, cuando uno la aplica a los tres meses, ese eficacia sube a un 80%. Sin duda hay que esperar tres meses entre primera y segunda dosis para tener una mejor protección y eso ya está comprobado".

"Y aquellos que se han aplicado la vacuna Sputkin tienen que saber que también se ha postergado la segunda dosis. Incluso hoy lo reafirma el Instituto Gamaleya".

En diálogo con Lalo Monje, en Radio QUIERO! 95.3, Uboldi remarcó que "tenemos que recordar que aún las personas vacunadas con una dosis, el esquema completo, que todo aquello que hagamos para protegernos como es el cubreboca, nariz y mentón, todo el tiempo, la distancia social y la ventilación de los ambientes, condicionan una protección para el virus original y también para lo que está circulando por los medios que son estas famosas variantes o cambio del virus".

"No existe, por el momento, otra estrategia más importante que tratar de evitar enfermarse y sobre esto creo que es lo más importante que uno tiene que insistir en los medios de comunicación, es tratar de postergar todo encuentro, toda reunión, aun con personas que me parezcan o que me digan que están sanas, y que no tuvieron síntomas, porque cuando circula mucho el virus, las personas pueden no tener síntomas e incluso tener virus en sus vías aéreas y están transmitiendo la infección" enfatizó.

Escuchá la nota completa: